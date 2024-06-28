Часів Яр небажано втрачати: полковник запасу ЗСУ відповів, що в такому разі чекатиме на Донбас

Одним з найгарячіших на фронті залишається напрямок у районі Часового Яру. У разі якщо Збройні Сили втратять населений пункт, то це матиме негативні наслідки для ситуації на Донеччині.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Зазначимо, що Силам оборони вдалося вибити окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі.

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Негативний розвиток подій на фронті

Втрачати Часів Яр небажано, адже тоді росіяни зупиняться на смузі міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка.

Підійдуть й впруться, але далі на північний схід не зможуть вийти. Це доволі потужні агломерації, але російська артилерія та авіація зроблять з цих 4 міст Бахмут,

– зазначив Світан.

Більш негативний сценарій, який також треба розглядати – якщо росіяни прорвуть лінію оборони у бік Покровська. Там окупанти можуть вийти на так званий оперативний простір.

Найгірший розвиток подій цього літа – вихід росіян у бік Павлограда, тобто прорив Покровського напрямку. Такий сценарій ворог може реалізувати у випадку, якщо повністю зупиниться постачання військової допомоги Україні. До слова, за минулу добу ЗСУ відбили 32 атаки на Покровському напрямку.

Позитивний сценарій

Найпозитивніший у цьому році варіант – при постачанні достатньої кількості авіації й далекобійних засобів ураження у Збройних Сил з'являється можливість форсування Дніпра.

Втім, навіть якщо на Луганському напрямку Сили оборони відійдуть за Оскіл й Сіверський – Донецьк, то нічого стратегічно незворотного не відбудеться,

– мовив Світан.

Однак на Східному та Запорізькому напрямках не доцільно просуватися без звільнення Кримського півострова. Цього року українська армія навряд чи звільнить Крим, адже через затримку з постачанням озброєння втрачено час.

Конгрес США від жовтня 2023 року до квітня 2024 року не міг схвалити законопроєкт про виділення Україні допомоги у розміні понад 61 мільярд доларів.