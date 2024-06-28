Часов Яр нежелательно терять: полковник запаса ответил, что в таком случае будет ждать Донбасс

Одним из самых горячих на фронте остается направление в районе Часового Яра. В случае если Вооруженные Силы потеряют населенный пункт, то это будет иметь негативные последствия для ситуации в Донецкой области.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Отметим, что Силам обороны удалось выбить оккупантов из микрорайона "Канал" в Часовом Яру.

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Негативное развитие событий на фронте

Терять Часов Яр нежелательно, ведь тогда россияне остановятся на полосе городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Подойдут и внедрятся, но дальше на северо-восток не смогут выйти. Это довольно мощные агломерации, но российская артиллерия и авиация сделают из этих 4 городов Бахмут,

– отметил Свитан.

Более негативный сценарий, который также надо рассматривать – если россияне прорвут линию обороны в сторону Покровска. Там оккупанты могут выйти на так называемое оперативное пространство.

Худшее развитие событий этим летом – выход россиян в сторону Павлограда, то есть прорыв Покровского направления. Такой сценарий враг может реализовать в случае, если полностью остановится поставки военной помощи Украине. К слову, за минувшие сутки ВСУ отбили 32 атаки на Покровском направлении.

Положительный сценарий

Самый позитивный в этом году вариант – при поставке достаточного количества авиации и дальнобойных средств поражения у Вооруженных Сил появляется возможность форсирования Днепра.

Впрочем, даже если на Луганском направлении Силы обороны отойдут за Оскол и Северский – Донецк, то ничего стратегически необратимого не произойдет,

– сказал Свитан.

Однако на Восточном и Запорожском направлениях не целесообразно продвигаться без освобождения Крымского полуострова. В этом году украинская армия вряд ли освободит Крым, ведь из-за задержки с поставками вооружения потеряно время.

Конгресс США с октября 2023 года до апреля 2024 года не мог одобрить законопроект о выделении Украине помощи в размене более 61 миллиарда долларов.