Додаткова відпустка для учасників бойових дій: як її отримати

Військовослужбовці, які офіційно мають статус учасника бойових дій можуть отримати додаткову відпустку. Право на неї є законодавчо закріпленою гарантією в Україні.

Вона передбачена Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та регулюється абзацом першим пункту 18 статті 101 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Подробиці її оформлення розповідає 24 Канал із посиланням на пояснення від пресслужби Міністерства оборони.

Актуально Мобілізацію в Україні можуть переглянути наступного року: що саме можуть змінити

Чи можуть УБД отримати додаткову відпустку?

У відомстві розповіли, що ця відпустка триває до 14 календарних днів на рік (до 21 дня для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною) і надається зі збереженням грошового забезпечення.

Втім, у період дії воєнного стану надання такої відпустки військовослужбовцям має певні особливості через встановлені законом обмеження. Рішення про її надання приймає командир військової частини на основі рапорту військовослужбовця.

При цьому обов'язково враховуються потреби виконання бойових завдань, поточна оперативна ситуація та правило, за яким одночасна відсутність у підрозділі не може перевищувати 30% особового складу.

Зауважте! Відпустка надається протягом календарного року з моменту виникнення права на неї, незалежно від того, скільки часу військовослужбовець фактично відслужив у поточному році.

Вона є додатковою і не впливає на основну щорічну відпустку.

Відпустка оформлюється одним періодом – 14 календарних днів (або 21 день для осіб з особливими заслугами) – і не може бути розділена на частини.

За потреби до неї додаються 1 або 2 календарні дні (не більше двох в один бік) для проїзду територією України до місця відпочинку та назад.

Як можна компенсувати невикористані дні відпустки?

Ця додаткова відпустка має накопичувальний характер. Невикористані дні не втрачаються після завершення календарного року.

Тож при звільненні з військової служби виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні такої відпустки за весь період служби, незалежно від причин звільнення (за винятком випадків звільнення за службовою невідповідністю, за обвинувальним вироком суду, що набрав чинності, або через систематичне невиконання умов контракту).

Важливо! Право на цю додаткову відпустку для ветеранів зберігається навіть після переходу на цивільну роботу.

Після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді, військовослужбовець продовжує мати право на таку відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом,

– йдеться у повідомлення відомства.

Що ще гарантує статус УБД?