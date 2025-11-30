Росіяни мали успіх у районі Куп'янська та Костянтинівки: огляд фронту від ISW

Російський наступ триває. Ворог активно дії на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Українські захисники мужньо стримують натиск противника.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, ворог мав просування на 2 напрямках, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ зачистили Іванівку Дніпропетровської області, десятки росіян ліквідували, – Deep State

Де мали успіх росіяни, а де – ЗСУ?

Геолоковані кадри за 28 листопада показують, що російські сили просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) під час механізованої атаки.

Українська бригада, що діє поблизу Куп'янська, повідомила, що 28 листопада російські війська провели мотострілкову атаку щонайменше посиленим взводом біля Петропавлівки. Українські військові знищили 12 російських машин, зокрема бронетранспортер МТ-ЛБ та два БТР.

Геолоковане відео за 29 листопада свідчить про те, що окупанти просунулися в центральній частині Плешіївки (південний схід від Костянтинівки).

Також геолокаційні відео показують, що українські війська трохи просунулися на північ від Філії (південніше Новопавлівки).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?