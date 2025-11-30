Росіяни мали успіх у районі Куп'янська та Костянтинівки: огляд фронту від ISW
- Російські сили просунулися на північ від Петропавлівки на Харківщині та в центральній частині Плешіївки на Донеччині, тоді як українські війська трохи просунулися на північ від Філії, що на Дніпропетровщині.
- Українські сили завершили контрнаступальну операцію у районі Добропілля.
Російський наступ триває. Ворог активно дії на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Українські захисники мужньо стримують натиск противника.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, ворог мав просування на 2 напрямках, передає 24 Канал.
Де мали успіх росіяни, а де – ЗСУ?
Геолоковані кадри за 28 листопада показують, що російські сили просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) під час механізованої атаки.
Українська бригада, що діє поблизу Куп'янська, повідомила, що 28 листопада російські війська провели мотострілкову атаку щонайменше посиленим взводом біля Петропавлівки. Українські військові знищили 12 російських машин, зокрема бронетранспортер МТ-ЛБ та два БТР.
Геолоковане відео за 29 листопада свідчить про те, що окупанти просунулися в центральній частині Плешіївки (південний схід від Костянтинівки).
Також геолокаційні відео показують, що українські війська трохи просунулися на північ від Філії (південніше Новопавлівки).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Командувач Десантно-штурмових військ України бригадний генерал Олег Апостол 29 листопада заявив, що українські сили завершили контрнаступальну операцію у районі Добропілля. Він нагадав, що мета російського прориву полягала у тому, аби вийти до Барвінкового (на захід від Слов'янська, близько 50 кілометрів від лінії фронту біля Добропілля) та повністю оточити українське угруповання в оборонному поясі Донеччини. Апостол також додав, що відносно елітні російські морпіхи продовжують атаки на схід і захід від прориву, тоді як підрозділи 76-ї дивізії ВДВ просуваються на північ.
- Апостол повідомив, що українські війська контролюють райони всередині Покровська, але їхня присутність не буде помітною – українська армія не планує піднімати прапори заради медіа. Окремо він заявив, що Росія готує до перекидання в Покровськ підрозділи елітної 76-ї дивізії ВДВ.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив 28 листопада, що бойові дії на Куп'янському напрямку залишаються дуже динамічними, а українські сили продовжують виявляти й нищити спроби росіян просочитися на передову. Сирський спростував ворожі заяви про контроль над Куп'янськом, зазначивши, що українські сили фіксують лишерадіосигнали 40 російських військових у місті, що свідчить про обмежену присутність окупантів у місті.
- Один російський блогер повідомив, що через густий туман 29 листопада активність обох сторін у районі Гуляйполя знизилася.
- Також окупанти вказують на те, що темп наступу на напрямку Приморське – Степногірськ у західній частині Запоріжжя уповільнився через українські удари дронами по тилу. За словами ворога, Україна має перевагу в дронах, зокрема FPV-перехоплювачах, які збивають російські розвіддрони.