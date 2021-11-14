Допомагали в окупації Криму: волонтери розсекретили нових бойовиків – Техніка війни

На сайті міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm розкрили бойовиків 49 армії Збройних сил Росії. Військовослужбовці брали активну участь в операції захоплення українського Криму.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Боєприпаси у Шостці та "улов" контррозвідки

​• ОБСЄ зафіксували на Донбасі російські РСЗВ "Град-К". Окупанти використовують модифіковані реактивні системи залпового вогню проти цивільних і військових України ще з початку російсько-української війни.

​• Укрспецтехніка отримала контракт на ремонт РЛС "Малахіт". Мовиться про станції "Малахіт" метрового діапазону з цифровим обробленням та автоматизованою передачею інформації.

​• Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки України випустив брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни". У ній мовиться про те, як діяти за екстрених умов та що має бути у "тривожній валізі".

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​• На Шосткинському заводі "Імпульс" розгорнули серійне виробництво боєприпасів для автоматичних гранатометів. ПГОФ-40 – граната уламково-фугасної дії 40 на 53 міліметрів, що відповідає стандарту НАТО. Вона використовується в гранатометі УАГ-40, що здатний вести вогонь на дистанції понад 2 кілометри.

​• Кордон із Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність підрозділів.

​• Контррозвідка вилучила під час спецоперацій зброю та боєприпаси. Арсенал загальною вартістю 1 мільярд гривень уміщує як стрілецьку зброю, так і боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів. Зокрема, 36 ракет ЗРК "Печора".

Літаки над Кримом та німецька морська гармата

​• У Росії приводом паніки стали кораблі США у Чорному морі й літаки поблизу Криму. Особливо засмутив російських окупантів літак розвідник Е-8С, який здійснював обліт Кримом 5 годин поспіль. Авіаційний комплекс має перевагу в небі завдяки широким можливостям повітряного бою.

​• У Британії тестують протичовновий гвинтокрил AW101 "Merlin" для Збройних сил Польщі. Гелікоптер призначений протидіяти підводним човнам. Дальність польоту перевищує 1300 кілометрів, а на борту можуть розташуватися понад 30 осіб.

​• Сербія має намір придбати в Іспанії 2 військово-транспортних літаки CASA C-295MW. Повітряне судно здатне розвивати швидкість до 482 кілометрів на годину і долати до 1,3 тисячі кілометрів. Вантажність транспортника становить 9,3 тонни.

​• Німецький Rheinmetall випробував Oerlikon Searanger 20 – високоточну 20-міліметрову морську гармату для оборони кораблів. Система здатна знешкодити одночасно кілька об'єктів, що рухаються на високій швидкості. Ефективна дальність ураження становить 2000 метрів.

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​• Американська компанія Hermeus продемонструвала прототип гіперзвукового безпілотного літака Quarterhorse. Зразок ще не призначений для польотів, але вже має двигун, який випробували на повному форсажі. Силова установка нині на етапі наземних випробувань.

​• Туреччина готується розпочати масове виробництво безпілотних наземних транспортних засобів. Угоду пустити в серію наземні БТС важкого та середнього класів уклали на заході, організованому в офісі місцевої оборонної компанії Defence Systems в Анкарі.

​• Ізраїль випробував аеростат Sky Dew протиповітряної оборони. Прийняти на озброєння літальну РЛС планують на початку 2022 року на півночі Ізраїлю. Вона зможе виявляти загрози на далеких відстанях, у порівнянні з вже наявними в ізраїльських військових аеростатами.