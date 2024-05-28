Президент Фінляндії каже, що зробить усе для перемоги України: чи передбачає це відправку військ

Фінський президент наголошує, що потрібно робити усе для перемоги Україні у війні проти Росії. Водночас Александр Стубб називає розмови про відправку західних військ на війну спекулятивними.

У понеділок, 27 травня, під час візиту до Естонії президент Стубб зробив важливу заяву щодо України. За його словами, підтримка нашої держави у протистоянні агресії є надзвичайно важливою.

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Позиція Фінляндії щодо України

Як зазначив фінський лідер на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, позиція Гельсінкі є незмінною щодо відправки військ. За його словами, станом на цей час розмови про відповідний крок є спекуляцією.

На теперішньому етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла,

– заявив Стубб.

Крім того, ЗМІ зазначають, що головними темами візиту президента Стубба стали двосторонні відносини між Фінляндією та Естонією, безпека та оборона, енергетичні питання та критична інфраструктура.

Ширший контекст: що варто знати

Німецьке видання Spiegel писало нещодавно, що Естонія, Латвія, Литва та Польща можуть ввести свої війська в Україну, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. Журналісти посилались на власні анонімні джерела.

Аналітики кажуть, балтійські політики схвильовані через недостатню підтримку України з боку Заходу. Зокрема, партнери впевнені, що Німеччина можу робити більше, аби російська армія не досягла серйозного прориву.

Разом з тим останнім тижнями не вщухають розмови про можливий наступ росіян на Сумщину. Українські посадовці наголошують, що укріплюють фортифікації у відповідному районі, аби ворог не зміг просунутися.

Проте повідомлення про наступ з боку Білорусі є частиною інформаційно-психологічної операції, що має на меті посіяти паніку в українському суспільстві. На цьому акцентують в Центрі протидії дезінформації.

Додамо, що наступ загарбників на Харківщині зазнав невдачі. Але, на думку експертів, він мав на меті відвернути увагу Сил оборони України, розтягнути лінію фронту, розосередивши українське військо.

Під час перемовин також лідери також порушували такі питання, як гібридні атаки Росії, події в Грузії, де регулярно спалахують протести через проросійський уряд.