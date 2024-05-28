Президент Фінляндії каже, що зробить усе для перемоги України: чи передбачає це відправку військ
Джерело:Yle
Фінський президент наголошує, що потрібно робити усе для перемоги Україні у війні проти Росії. Водночас Александр Стубб називає розмови про відправку західних військ на війну спекулятивними.
У понеділок, 27 травня, під час візиту до Естонії президент Стубб зробив важливу заяву щодо України. За його словами, підтримка нашої держави у протистоянні агресії є надзвичайно важливою.
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Позиція Фінляндії щодо України
Як зазначив фінський лідер на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, позиція Гельсінкі є незмінною щодо відправки військ. За його словами, станом на цей час розмови про відповідний крок є спекуляцією.
На теперішньому етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла,
– заявив Стубб.
Крім того, ЗМІ зазначають, що головними темами візиту президента Стубба стали двосторонні відносини між Фінляндією та Естонією, безпека та оборона, енергетичні питання та критична інфраструктура.
Ширший контекст: що варто знати
- Німецьке видання Spiegel писало нещодавно, що Естонія, Латвія, Литва та Польща можуть ввести свої війська в Україну, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. Журналісти посилались на власні анонімні джерела.
- Аналітики кажуть, балтійські політики схвильовані через недостатню підтримку України з боку Заходу. Зокрема, партнери впевнені, що Німеччина можу робити більше, аби російська армія не досягла серйозного прориву.
- Разом з тим останнім тижнями не вщухають розмови про можливий наступ росіян на Сумщину. Українські посадовці наголошують, що укріплюють фортифікації у відповідному районі, аби ворог не зміг просунутися.
- Проте повідомлення про наступ з боку Білорусі є частиною інформаційно-психологічної операції, що має на меті посіяти паніку в українському суспільстві. На цьому акцентують в Центрі протидії дезінформації.
- Додамо, що наступ загарбників на Харківщині зазнав невдачі. Але, на думку експертів, він мав на меті відвернути увагу Сил оборони України, розтягнути лінію фронту, розосередивши українське військо.