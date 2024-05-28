Президент Финляндии говорит, что сделает все для победы Украины: предусматривает ли это отправку войск

Финский президент отмечает, что нужно делать все для победы Украины в войне против России. В то же время Александр Стубб называет разговоры об отправке западных войск на войну спекулятивными.

В понедельник, 27 мая, во время визита в Эстонию президент Стубб сделал важное заявление относительно Украины. По его словам, поддержка нашего государства в противостоянии агрессии является чрезвычайно важной.

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Позиция Финляндии по Украине

Как отметил финский лидер на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, позиция Хельсинки является неизменной по отправке войск. По его словам, по состоянию на это время разговоры о соответствующем шаге являются спекуляцией.

На нынешнем этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила,

– заявил Стубб.

Кроме того, СМИ отмечают, что главными темами визита президента Стубба стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.

Более широкий контекст: что стоит знать

Немецкое издание Spiegel писало недавно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша могут ввести свои войска в Украину, если Россия достигнет серьезных успехов на фронте. Журналисты ссылались на собственные анонимные источники.

Аналитики говорят, балтийские политики взволнованы из-за недостаточной поддержки Украины со стороны Запада. В частности, партнеры уверены, что Германия может делать больше, чтобы российская армия не достигла серьезного прорыва.

Вместе с тем в последние недели не утихают разговоры о возможном наступлении россиян на Сумщину. Украинские чиновники отмечают, что укрепляют фортификации в соответствующем районе, чтобы враг не смог продвинуться.

Однако сообщение о наступлении со стороны Беларуси является частью информационно-психологической операции, что имеет целью посеять панику в украинском обществе. На этом акцентируют в Центре противодействия дезинформации.

Добавим, что наступление захватчиков на Харьковщине потерпело неудачу. Но, по мнению экспертов, оно имело целью отвлечь внимание Сил обороны Украины, растянуть линию фронта, рассредоточив украинское войско.

Во время переговоров также лидеры также поднимали такие вопросы, как гибридные атаки России, события в Грузии, где регулярно вспыхивают протесты из-за пророссийского правительства.