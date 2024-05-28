В понедельник, 27 мая, во время визита в Эстонию президент Стубб сделал важное заявление относительно Украины. По его словам, поддержка нашего государства в противостоянии агрессии является чрезвычайно важной.
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Позиция Финляндии по Украине
Как отметил финский лидер на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, позиция Хельсинки является неизменной по отправке войск. По его словам, по состоянию на это время разговоры о соответствующем шаге являются спекуляцией.
На нынешнем этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила,
– заявил Стубб.
Кроме того, СМИ отмечают, что главными темами визита президента Стубба стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.
Более широкий контекст: что стоит знать
- Немецкое издание Spiegel писало недавно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша могут ввести свои войска в Украину, если Россия достигнет серьезных успехов на фронте. Журналисты ссылались на собственные анонимные источники.
- Аналитики говорят, балтийские политики взволнованы из-за недостаточной поддержки Украины со стороны Запада. В частности, партнеры уверены, что Германия может делать больше, чтобы российская армия не достигла серьезного прорыва.
- Вместе с тем в последние недели не утихают разговоры о возможном наступлении россиян на Сумщину. Украинские чиновники отмечают, что укрепляют фортификации в соответствующем районе, чтобы враг не смог продвинуться.
- Однако сообщение о наступлении со стороны Беларуси является частью информационно-психологической операции, что имеет целью посеять панику в украинском обществе. На этом акцентируют в Центре противодействия дезинформации.
- Добавим, что наступление захватчиков на Харьковщине потерпело неудачу. Но, по мнению экспертов, оно имело целью отвлечь внимание Сил обороны Украины, растянуть линию фронта, рассредоточив украинское войско.