В понедельник, 27 мая, во время визита в Эстонию президент Стубб сделал важное заявление относительно Украины. По его словам, поддержка нашего государства в противостоянии агрессии является чрезвычайно важной.

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Позиция Финляндии по Украине

Как отметил финский лидер на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, позиция Хельсинки является неизменной по отправке войск. По его словам, по состоянию на это время разговоры о соответствующем шаге являются спекуляцией.

На нынешнем этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила,

– заявил Стубб.

Кроме того, СМИ отмечают, что главными темами визита президента Стубба стали двусторонние отношения между Финляндией и Эстонией, безопасность и оборона, энергетические вопросы и критическая инфраструктура.

Обратите внимание! Во время переговоров также лидеры также поднимали такие вопросы, как гибридные атаки России, события в Грузии, где регулярно вспыхивают протесты из-за пророссийского правительства.

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