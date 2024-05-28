У понеділок, 27 травня, під час візиту до Естонії президент Стубб зробив важливу заяву щодо України. За його словами, підтримка нашої держави у протистоянні агресії є надзвичайно важливою.

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Позиція Фінляндії щодо України

Як зазначив фінський лідер на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, позиція Гельсінкі є незмінною щодо відправки військ. За його словами, станом на цей час розмови про відповідний крок є спекуляцією.

На теперішньому етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла,

– заявив Стубб.

Крім того, ЗМІ зазначають, що головними темами візиту президента Стубба стали двосторонні відносини між Фінляндією та Естонією, безпека та оборона, енергетичні питання та критична інфраструктура.

Зверніть увагу! Під час перемовин також лідери також порушували такі питання, як гібридні атаки Росії, події в Грузії, де регулярно спалахують протести через проросійський уряд.

Ширший контекст: що варто знати