Може дразнити Вашингтон, – Фейгін припустив, чи дійсно Китай допомагає Росії

Як відомо, після появи в небі над США повітряної кулі з Китаю, яку у Вашингтоні вважають шпигуном, Держсекретар Ентоні Блінкен скасував свій візит до Пекіну. Під час зустрічей в Китаї він мав обговорювати подальші санкції проти Росії. Водночас у західних ЗМІ повідомили, що Пекін, нібито, постачає Москві товари необхідні для російської військової промисловості.

Проте поки що офіційної інформації, що Китай продає Росії продукцію для її військово-промислового комплексу, немає. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Однак, за його словами, Китай це може робити "руками" Північної Кореї.

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Пекін не наважиться на загострення стосунків з США

Він зауважив, що у Північній Кореї переважна кількість військової продукції – китайська, хоч КНДР має свою військову промисловість.

Тому до Росії китайські товари для військової промисловості могли потрапити не з Китаю, а саме з Північної Кореї. Але поки від авторитетних джерел на рівні Держдепартаменту США чи Білого дому ми не чули, що є масштабні постачання в Москву військової продукції чи комплектуючих,

– наголосив Фейгін.

На його думку, напевно щось постачається Москві з використанням певних посередників. Але це вирішальним чином не допоможе Росії.

"Дуже важко уявити, щоб Китай постачав до Москви танки чи літаки. Тому що Пекін на таке загострення з Заходом не піде. Він може дразнити Вашингтон, мовляв, ми можемо і ось так", – зазначив правозахисник.

Китаю потрібні гарні стосунки з Заходом

Він вважає, що на більше загострення стосунків з Заходом Китай не наважиться. Адже він розуміє на прикладі Росії, чого це йому може вартувати .

Всі говорили, що країни Заходу не зможуть відмовитись від нафти та газу з Росії. Для цього потрібні десятиліття і століття. І що ми бачимо – менше, ніж за рік відбулась диверсифікація. І від китайської "майстерні" Захід теж зможе відмовитись,

– підкреслив він.

За його словами, якщо Китай дійсно допомагатиме Росії, Захід може запровадити і проти нього санкційні дії. І це призведе до дуже сумних наслідків для Пекіну.

"Адже Китай продовжує залишатися країною, що розвивається. Це країна не першого світу, а третього, яка дуже хоче потрапити прем'єрське коло. Але для цього потрібні гарні, теплі, тісні стосунки з Заходом. Будь-яка спроба ізоляціонізму завжди для Китаю погано закінчувалась", – зауважив Фейгін.

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На його думку, Китай наслідує тоталітарні форми, перш за все, тому що він не пережив феодалізм. В цій країні немає розуміння цінності свободи. Китай будує модель суспільства повністю протилежну західній.

"Тому сперечання Китаю та Заходу – фатальне. Воно може не закінчитись зникненням однієї зі сторін. Але напевно, що їх зіткнення – довготривале і невідворотне", – резюмував Марк Фейгін.

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