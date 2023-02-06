Может дразнить Вашингтон, – Фейгин предположил, действительно ли Китай помогает России

Как известно, после появления в небе над США воздушного шара из Китая, который в Вашингтоне считают шпионом, Госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин. Во время встреч в Китае он должен был обсуждать дальнейшие санкции против России. В то же время в западных СМИ сообщили, что Пекин, якобы, поставляет Москве товары, необходимые для российской военной промышленности.

Пока официальной информации о том, что Китай продает России продукцию для ее военно-промышленного комплекса, нет. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Однако, по его словам, Китай это может делать "руками" Северной Кореи.

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Пекин не решится на обострение отношений с США

Он отметил, что в Северной Корее подавляющее количество военной продукции – китайская, хотя КНДР имеет свою военную промышленность.

Поэтому в Россию китайские товары для военной промышленности могли попасть не из Китая, а именно из Северной Кореи. Но пока от авторитетных источников на уровне Госдепартамента США или Белого дома мы не слышали, что есть масштабные поставки в Москву военной продукции или комплектующих,

– подчеркнул Фейгин.

По его мнению, что-то, наверное, поставляется Москве с использованием определенных посредников. Но это решающим образом не поможет России.

"Очень трудно представить, чтобы Китай снабжал Москву танками или самолетами. Потому что Пекин на такое обострение с Западом не пойдет. Он может дразнить Вашингтон, мол, мы можем и вот так", – отметил правозащитник.

Китаю нужны хорошие отношения с Западом

Он считает, что на большее обострение отношений с Западом Китай не отважится. Он ведь понимает на примере России, чего это ему может стоить.

Все говорили, что страны Запада не смогут отказаться от нефти и газа из России. Для этого нужны десятилетия и столетия. И что мы видим – меньше, чем через год произошла диверсификация. И от китайской "мастерской" Запад тоже сможет отказаться,

– подчеркнул он.

По его словам, если Китай действительно будет помогать России, Запад может ввести и против него санкционные действия. И это приведет к очень печальным последствиям для Пекина.

Ведь Китай продолжает оставаться развивающейся страной. Это страна не первого мира, а третьего, которая очень хочет попасть в премьерский круг. Но для этого нужны хорошие, теплые, тесные отношения с Западом. Любая попытка изоляционизма всегда для Китая плохо заканчивалась", – заметил Фейгин.

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По его мнению, Китай наследует тоталитарные формы, прежде всего, потому что он не пережил феодализм. В этой стране нет понимания ценности свободы. Китай строит модель общества полностью противоположную западной.

"Поэтому спор Китая и Запада – фатальный. Он может не закончиться исчезновением одной из сторон. Но наверняка их столкновение – долговременное и неотвратимое", – резюмировал Марк Фейгин.

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