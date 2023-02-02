Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что говорилось об истребителях F-16, хотя у Франции есть и другая техника.

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Фейгин предположил, что существует определенная договоренность между Олафом Шольцом, Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

Мол, давайте я изображу такого, а ты такого. А теперь поменяемся ролями. Такая ролевая игра,

– иронически добавил спикер.

Он допускает, что Макрон мог договориться, чтобы о передаче истребителей объявила именно Франция.

План Запада

Фейгин вспомнил, как Шольц говорил, что Германия предоставит Leopard 2, если американцы дадут Abrams. Сначала в Давосе Шольца спрашивали, даст ли он танки, но тот уходил от ответа. Однако впоследствии вышел и заявил о разрешении на передачу танков.

Но зачем была вся эта волокита? Потому что идет игра, ведь, наверное, рассчитывают на обман Москвы,

– заметил эксперт.

По словам правозащитника, подобные разрешения на передачу Украине нового вооружения позволяют европейским лидерам зарабатывать новые политические баллы. Это уместно, ведь это и есть политическая демократия. Потому что в Европе, в отличие от России, люди выбирают своих лидеров, подчеркнул Фейгин.

Поэтому, убежден он, нужно искать причины в согласованном плане европейских руководителей, а не в том, что какие-то партнеры хуже, а какие-то лучше.

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