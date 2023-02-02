Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что говорилось об истребителях F-16, хотя у Франции есть и другая техника.
Кстати говоря Интересный феномен Макрона, – аналитик оценил помощь Украине от Запада
Фейгин предположил, что существует определенная договоренность между Олафом Шольцом, Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Мол, давайте я изображу такого, а ты такого. А теперь поменяемся ролями. Такая ролевая игра,
– иронически добавил спикер.
Он допускает, что Макрон мог договориться, чтобы о передаче истребителей объявила именно Франция.
План Запада
Фейгин вспомнил, как Шольц говорил, что Германия предоставит Leopard 2, если американцы дадут Abrams. Сначала в Давосе Шольца спрашивали, даст ли он танки, но тот уходил от ответа. Однако впоследствии вышел и заявил о разрешении на передачу танков.
Но зачем была вся эта волокита? Потому что идет игра, ведь, наверное, рассчитывают на обман Москвы,
– заметил эксперт.
По словам правозащитника, подобные разрешения на передачу Украине нового вооружения позволяют европейским лидерам зарабатывать новые политические баллы. Это уместно, ведь это и есть политическая демократия. Потому что в Европе, в отличие от России, люди выбирают своих лидеров, подчеркнул Фейгин.
Поэтому, убежден он, нужно искать причины в согласованном плане европейских руководителей, а не в том, что какие-то партнеры хуже, а какие-то лучше.
Франция усиливает военную помощь Украине: подробнее
- Франция готова говорить о поставках самолетов в Украину. Журналистам Макрон накануне заявил, что "по определению ничто не исключено", когда говорится о военной помощи.
- Франция предоставит Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Париж поставит нашей стране еще 12 этих установок.
- СМИ сообщили, что Париж и Рим договорились о передаче украинской армии ракет для зенитно-ракетных систем. Известно, что страны закупят около 700 ракет Aster для установок SAMP-T и передадут их Украине.