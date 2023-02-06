Пока официальной информации о том, что Китай продает России продукцию для ее военно-промышленного комплекса, нет. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Однако, по его словам, Китай это может делать "руками" Северной Кореи.
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Пекин не решится на обострение отношений с США
Он отметил, что в Северной Корее подавляющее количество военной продукции – китайская, хотя КНДР имеет свою военную промышленность.
Поэтому в Россию китайские товары для военной промышленности могли попасть не из Китая, а именно из Северной Кореи. Но пока от авторитетных источников на уровне Госдепартамента США или Белого дома мы не слышали, что есть масштабные поставки в Москву военной продукции или комплектующих,
– подчеркнул Фейгин.
По его мнению, что-то, наверное, поставляется Москве с использованием определенных посредников. Но это решающим образом не поможет России.
"Очень трудно представить, чтобы Китай снабжал Москву танками или самолетами. Потому что Пекин на такое обострение с Западом не пойдет. Он может дразнить Вашингтон, мол, мы можем и вот так", – отметил правозащитник.
Китаю нужны хорошие отношения с Западом
Он считает, что на большее обострение отношений с Западом Китай не отважится. Он ведь понимает на примере России, чего это ему может стоить.
Все говорили, что страны Запада не смогут отказаться от нефти и газа из России. Для этого нужны десятилетия и столетия. И что мы видим – меньше, чем через год произошла диверсификация. И от китайской "мастерской" Запад тоже сможет отказаться,
– подчеркнул он.
По его словам, если Китай действительно будет помогать России, Запад может ввести и против него санкционные действия. И это приведет к очень печальным последствиям для Пекина.
Ведь Китай продолжает оставаться развивающейся страной. Это страна не первого мира, а третьего, которая очень хочет попасть премьерский круг. Но для этого нужны хорошие, теплые, тесные отношения с Западом. Любая попытка изоляционизма всегда для Китая плохо заканчивалась", – заметил Фейгин.
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По его мнению, Китай наследует тоталитарные формы, прежде всего, потому что он не пережил феодализм. В этой стране нет понимания ценности свободы. Китай строит модель общества полностью противоположную западной.
"Поэтому спор Китая и Запада – фатальный. Оно может не закончиться исчезновением одной из сторон. Но наверняка их столкновение – долговременное и неотвратимое", – резюмировал Марк Фейгин.
Что известно о предоставлении Китаем военных технологий России
- По сообщению издания The Wall Street Journal, китайские компании помогают России обходить санкции, предоставляя технологии. Далее технологии используются в войне на Украине.
- Исследовательский центр C4ADS проанализировал данные российской таможни и нашел, что китайские государственные оборонные компании отправляют: навигационное оборудование; технологии постановки помех; части истребителей. Это все передается находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.
- Китайская государственная авиастроительная компания "AVIC International Holding Corp" отправила дочерней компании государственного оборонного гиганта Rostec запчасти для истребителей Су-35 на сумму в 1,2 миллиона долларов. Среди поставок этой фирмы были детали, присланные попавшему под санкции российскому государственному производителю ракет "Алмаз Антей" для использования в мобильном радаре 96L6E. Россия использует радар для обнаружения враждебных реактивных истребителей, ракет и беспилотников в составе зенитно-ракетной системы С-400.
- Также Китай поставлял квадрокоптеры DJI в Россию после введения санкций и экспортного контроля. Согласно таможенным документам, некоторые из этих дронов китайский розничный продавец доставляет непосредственно российским дистрибьюторам, но другие квадрокоптеры DJI проходят через ОАЭ.