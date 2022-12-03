Американка продасть дорогоцінну каблучку, щоб допомогти Україні: зворушлива історія
Джерело:The New York Times
Смарагд із затонулого корабля зі скарбами, який близько 400 років тому опинився на дні океану, продадуть на аукціоні. Усі виручені кошти передадуть на гуманітарні потреби України.
Біля берегів Флориди 6 вересня 1622 року внаслідок шторму затонуло іспанське королівське судно "Нуестра Сеньйора де Аточа". Тоді на борту перебували понад 250 людей і купа скарбів із країн Південної Америки. Внаслідок інциденту цінний вантаж пішов на дно.
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Як знайшли дорогоцінну каблучку
Під час катастрофи у море потрапило 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих зливків, 180 тисяч срібних монет, колекція венесуельських перлин та 30 кілограмів колумбійських смарагдів.
1985-го року американський шукач скарбів Мел Фішер виявив затонулий корабель. Тоді влада Флориди заявила, що скарб, вартістю в мільярд доларів, належить штату. Та, зрештою, Верховний суд надав усі права на коштовності шукачам.
Одним зі спонсорів експедиції був бізнесмен Френк Пердью. Частину скарбів з "Аточі" він пожертвував Смітсонівському інституту й Технічному коледжу Делавера, а собі залишив лише один смарагд, яким потім прикрасив обручку.
1988-го року Френк використав її, аби зробити пропозицію своїй майбутній дружині, Мітці.
Оскільки він був людиною, захопленою романтикою історії, я не здивована, що він зберіг смарагд,
– зазначила Мітці у своїх мемуарах.
Френк Пердью помер у 2005-му у віці 84 років.
Коли відбудеться аукціон
7 грудня на аукціоні Sotheby's продаватимуть каблучку зі смарагдом, вагою 6,25 карата. Усі виручені кошти з продажу каменю підуть на допомогу України. Приблизна вартість коштовності – 70 тисяч доларів.
Варто додати, що письменниця та спадкоємиця мережі готелів Шератон Мітці Пердью літом відвідала в Україну. Вона побачила роботу поліцейських Київщини і наслідки окупації для області. Жінка відвідала Ірпінь, Бучу, Бородянку та Макарів.
Яку допомогу Україна отримує від партнерів
- 1 грудня уряд Італії ухвалив рішення постачати зброю Україні до кінця 2023 року. Таким чином оборонна допомога від Італії в наступному році залишиться незмінною.
- Цього ж дня Німеччина ухвалила черговий пакет військової допомоги Україні. Він включає зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.
- Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон обіцяють надати нашій державі системи протиповітряної оборони та обладнання, необхідне для ремонту енергетичної мережі. Також Байден і Макрон засудили незаконну спробу Росії анексувати суверенну українську територію, що є порушенням міжнародного права.
- 2 грудня до Державного бюджету України надійшла частина гранту у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярда доларів, які надали США через Цільовий фонд Світового банку.