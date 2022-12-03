Американка продаст драгоценное кольцо, чтобы помочь Украине: трогательная история
Источник:The New York Times
Изумруд из затонувшего корабля с кладами, который около 400 лет назад оказался на дне океана, продадут на аукционе. Все вырученные средства будут переданы на гуманитарные нужды Украины.
У берегов Флориды 6 сентября 1622 года в результате шторма затонуло испанское королевское судно "Нуэстра Сеньора де Аточа". Тогда на борту находилось более 250 человек и куча сокровищ из стран Южной Америки. В результате инцидента ценный груз пошел ко дну.
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Как нашли драгоценное кольцо
Во время крушения в море попали 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков, 180 тысяч серебряных монет, коллекция венесуэльских жемчужин и 30 килограммов колумбийских изумрудов.
В 1985 году американский кладоискатель Мел Фишер обнаружил затонувший корабль. Тогда власти Флориды заявили, что клад, стоимостью в миллиард долларов, принадлежит штату. И, наконец, Верховный суд предоставил все права на драгоценности искателям.
Одним из спонсоров экспедиции был бизнесмен Фрэнк Пердью. Часть сокровищ из "Аточи" он пожертвовал Смитсоновскому институту и Техническому колледжу Делавера, а себе оставил лишь один изумруд, которым потом украсил кольцо.
В 1988 году Фрэнк использовал ее, чтобы сделать предложение своей будущей жене Митке.
Поскольку он был человеком, увлеченным романтикой истории, я не удивлена, что он сохранил изумруд,
– отметила Митке в своих мемуарах.
Фрэнк Пердью скончался в 2005 году в возрасте 84 лет.
Когда состоится аукцион
7 декабря на аукционе Sotheby's будут продавать кольцо с изумрудом, весом 6,25 карата. Все вырученные средства по продаже камня пойдут в помощь Украине. Приблизительная стоимость драгоценности – 70 тысяч долларов.
Стоит добавить, что писательница и наследница сети гостиниц Шератон Митци Пердью летом посетила Украину. Она увидела работу полицейских Киевской области и последствия оккупации для области. Женщина посетила Ирпень, Бучу, Бородянку и Макаров.
Какую помощь Украина получает от партнеров
- 1 декабря правительство Италии приняло решение поставлять оружие Украине до конца 2023 года. Таким образом, оборонная помощь от Италии в следующем году останется неизменной.
- В этот день Германия согласовала очередной пакет военной помощи Украине. Он включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.
- Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обещают предоставить нашему государству систему противовоздушной обороны и оборудования, необходимое для ремонта энергетической сети. Также Байден и Макрон осудили незаконную попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию, что является нарушением международного права.
- 2 декабря в Государственный бюджет Украины поступила часть гранта в размере 1,5 миллиарда долларов. Это первый транш грантовых средств с 4,5 миллиарда долларов, предоставленных США через Целевой фонд Всемирного банка.