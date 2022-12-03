У берегов Флориды 6 сентября 1622 года в результате шторма затонуло испанское королевское судно "Нуэстра Сеньора де Аточа". Тогда на борту находилось более 250 человек и куча сокровищ из стран Южной Америки. В результате инцидента ценный груз пошел ко дну.

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Как нашли драгоценное кольцо

Во время крушения в море попали 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков, 180 тысяч серебряных монет, коллекция венесуэльских жемчужин и 30 килограммов колумбийских изумрудов.

В 1985 году американский кладоискатель Мел Фишер обнаружил затонувший корабль. Тогда власти Флориды заявили, что клад, стоимостью в миллиард долларов, принадлежит штату. И, наконец, Верховный суд предоставил все права на драгоценности искателям.

Мел Фишер в 1986 году / Фото Associated Press

Одним из спонсоров экспедиции был бизнесмен Фрэнк Пердью. Часть сокровищ из "Аточи" он пожертвовал Смитсоновскому институту и Техническому колледжу Делавера, а себе оставил лишь один изумруд, которым потом украсил кольцо.

В 1988 году Фрэнк использовал ее, чтобы сделать предложение своей будущей жене Митке.

Поскольку он был человеком, увлеченным романтикой истории, я не удивлена, что он сохранил изумруд,

– отметила Митке в своих мемуарах.

Фрэнк Пердью скончался в 2005 году в возрасте 84 лет.

Когда состоится аукцион

7 декабря на аукционе Sotheby's будут продавать кольцо с изумрудом, весом 6,25 карата. Все вырученные средства по продаже камня пойдут в помощь Украине. Приблизительная стоимость драгоценности – 70 тысяч долларов.

Стоит добавить, что писательница и наследница сети гостиниц Шератон Митци Пердью летом посетила Украину. Она увидела работу полицейских Киевской области и последствия оккупации для области. Женщина посетила Ирпень, Бучу, Бородянку и Макаров.

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