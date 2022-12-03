Біля берегів Флориди 6 вересня 1622 року внаслідок шторму затонуло іспанське королівське судно "Нуестра Сеньйора де Аточа". Тоді на борту перебували понад 250 людей і купа скарбів із країн Південної Америки. Внаслідок інциденту цінний вантаж пішов на дно.
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Як знайшли дорогоцінну каблучку
Під час катастрофи у море потрапило 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих зливків, 180 тисяч срібних монет, колекція венесуельських перлин та 30 кілограмів колумбійських смарагдів.
1985-го року американський шукач скарбів Мел Фішер виявив затонулий корабель. Тоді влада Флориди заявила, що скарб, вартістю в мільярд доларів, належить штату. Та, зрештою, Верховний суд надав усі права на коштовності шукачам.
Мел Фішер у 1986 році / Фото Associated Press
Одним зі спонсорів експедиції був бізнесмен Френк Пердью. Частину скарбів з "Аточі" він пожертвував Смітсонівському інституту й Технічному коледжу Делавера, а собі залишив лише один смарагд, яким потім прикрасив обручку.
1988-го року Френк використав її, аби зробити пропозицію своїй майбутній дружині, Мітці.
Оскільки він був людиною, захопленою романтикою історії, я не здивована, що він зберіг смарагд,
– зазначила Мітці у своїх мемуарах.
Френк Пердью помер у 2005-му у віці 84 років.
Коли відбудеться аукціон
7 грудня на аукціоні Sotheby's продаватимуть каблучку зі смарагдом, вагою 6,25 карата. Усі виручені кошти з продажу каменю підуть на допомогу України. Приблизна вартість коштовності – 70 тисяч доларів.
Варто додати, що письменниця та спадкоємиця мережі готелів Шератон Мітці Пердью літом відвідала в Україну. Вона побачила роботу поліцейських Київщини і наслідки окупації для області. Жінка відвідала Ірпінь, Бучу, Бородянку та Макарів.
Яку допомогу Україна отримує від партнерів
- 1 грудня уряд Італії ухвалив рішення постачати зброю Україні до кінця 2023 року. Таким чином оборонна допомога від Італії в наступному році залишиться незмінною.
- Цього ж дня Німеччина ухвалила черговий пакет військової допомоги Україні. Він включає зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.
- Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон обіцяють надати нашій державі системи протиповітряної оборони та обладнання, необхідне для ремонту енергетичної мережі. Також Байден і Макрон засудили незаконну спробу Росії анексувати суверенну українську територію, що є порушенням міжнародного права.
- 2 грудня до Державного бюджету України надійшла частина гранту у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярда доларів, які надали США через Цільовий фонд Світового банку.