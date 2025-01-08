Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, задля безпеки пройти в найближче укриття.

Дивіться також 13 загиблих та десятки поранених: все, що відомо про цинічний обстріл Запоріжжя 8 січня

22:27, 8 січня

Нові ворожі ударні БпЛА рухаються через Херсонщину на Дніпропетровщину.

22:23, 8 січня

Російський "Шахед" рухається до міста Слов'янськ на Донеччині із заходу.

22:19, 8 січня

У Київській області оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку.

22:17, 8 січня

Ворожий ударний БпЛА на північному сході Херсонщини, курс – північний.

22:16, 8 січня

У Херсонській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

22:02, 8 січня

Ворожий БпЛА рухається з півночі в напрямку Чернігова.

21:52, 8 січня

  • БпЛА на Сумщині, курс – південний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс – південний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс – західний/північно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс – південний/південно-західний/західний.
21:47, 8 січня

У Черкаській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

21:43, 8 січня

Ворожий "Шахед" пролітає над Харковом.

21:40, 8 січня

Загроза застосування ударних БпЛА в Кіровоградській області.

21:33, 8 січня

Загроза застосування БпЛА оголошена в Одеській та Миколаївській областях.

21:32, 8 січня

БпЛА рухаються в напрямку Полтавщини з північного напрямку.

21:30, 8 січня

"Шахеди" наближаються до Дніпропетровської області зі східного та північно-східного напрямків.

21:30, 8 січня

Загроза застосування ворожих БпЛА оголошена в Запорізькій області.

21:29, 8 січня

Ворожі ударні БпЛА рухаються в напрямку Сум і Харкова.

21:28, 8 січня

  • БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.
21:27, 8 січня

Ударні БпЛА рухаються з півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний.