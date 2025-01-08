Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, для безопасности пройти в ближайшее укрытие.
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Новые вражеские ударные БпЛА движутся через Херсонскую область на Днепропетровскую.
Российский "Шахед" движется к городу Славянск Донецкой области с запада.
В Киевской области объявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с восточного направления.
Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс – северный.
В Херсонской области объявили угрозу применения врагом ударных БпЛА.
Вражеский БПЛА движется с севера в направлении Чернигова.
- БпЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс –южный/юго-западный;
- БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс – западный/северо-западный/юго-восточный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;
- БпЛА на севере, востоке и юго-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный/западный.
В Черкасской области объявлена угроза применения ударных БПЛА.
Вражеский "Шахед" пролетает над Харьковом.
Угроза применения ударных БПЛА в Кировоградской области.
Угроза применения БПЛА объявлена в Одесской и Николаевской областях.
БПЛА движутся в направлении Полтавской области с северного направления.
"Шахеды" приближаются к Днепропетровской области с восточного и северо-восточного направлений.
Угроза применения вражеских БПЛА объявлена в Запорожской области.
Вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум и Харькова.
- БПЛА на Сумщине, курс — южный/юго-западный;
- БПЛА на севере Черниговской области, курс — юго-западный;
- БПЛА в центре Харьковщины, курс — западный/северо-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс — южный/юго-западный;
- БПЛА на севере Донецкой области, курс — южный/юго-западный.
Ударные БПЛА движутся с севера Черниговщины, курс — южный/юго-западный.