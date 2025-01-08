Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, для безопасности пройти в ближайшее укрытие.

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22:27, 8 января Новые вражеские ударные БпЛА движутся через Херсонскую область на Днепропетровскую.

22:23, 8 января Российский "Шахед" движется к городу Славянск Донецкой области с запада.

22:19, 8 января В Киевской области объявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с восточного направления.

22:17, 8 января Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс – северный.

22:16, 8 января В Херсонской области объявили угрозу применения врагом ударных БпЛА.

22:02, 8 января Вражеский БПЛА движется с севера в направлении Чернигова.

21:52, 8 января БпЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный/юго-восточный;

БпЛА в центре и на севере Черниговщины, курс –южный/юго-западный;

БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс – западный/северо-западный/юго-восточный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;

БпЛА на севере, востоке и юго-востоке Полтавщины, курс – южный/юго-западный/западный.

21:47, 8 января В Черкасской области объявлена угроза применения ударных БПЛА.

21:43, 8 января Вражеский "Шахед" пролетает над Харьковом.

21:40, 8 января Угроза применения ударных БПЛА в Кировоградской области.

21:33, 8 января Угроза применения БПЛА объявлена в Одесской и Николаевской областях.

21:32, 8 января БПЛА движутся в направлении Полтавской области с северного направления.

21:30, 8 января "Шахеды" приближаются к Днепропетровской области с восточного и северо-восточного направлений.

21:30, 8 января Угроза применения вражеских БПЛА объявлена в Запорожской области.

21:29, 8 января Вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум и Харькова.

21:28, 8 января БПЛА на Сумщине, курс — южный/юго-западный;

БПЛА на севере Черниговской области, курс — юго-западный;

БПЛА в центре Харьковщины, курс — западный/северо-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс — южный/юго-западный;

БПЛА на севере Донецкой области, курс — южный/юго-западный.