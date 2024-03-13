Нерішучість Байдена дала Росії "вікно можливостей": Піонтковський оцінив риторику президента США

В Конгресі США впродовж п'яти місяців республіканці та демократи не можуть дійти згоди щодо виділення допомоги Україні. Водночас в Європі усвідомлюють, які наслідки чекатимуть нашу країну та західний світ, якщо ця проблема не буде розв'язана.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що ставлення Європи до війни в Україні радикально змінилося останнім часом. Це також матиме зворотну дію на США.

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Трамп блокує виділення допомоги Україні

Джозеф Байден у своєму виступі перед Конгресом говорив про необхідність підтримки України. Проте ця жорстка риторика, на думку Піонтковського, мала б прозвучати раніше на півтора року.

Також глава ЦРУ Вільям Бернс говорив в Конгресі важливі речі, зокрема про те, що поразка України стане поразкою усього західного світу та США.

Проте Бернс у 2021 році домовлявся з Владіміром Путіним, надаючи йому "зелене світло" на агресію проти України. Вони імовірно дійшли згоди, що Путін не піде далі України та не буде атакувати країни НАТО, а США за це буцімто не дозволить Україні завдавати ударів по території Рсії,

– зазначив російський публіцист.

Зараз американські високопосадові намагаються протистояти Дональду Трампу, який не приховую своє ставлення до України та до НАТО. Саме він блокує виділення допомоги Києву. Проте в цій ситуації, на думку Піонтковського, не можна знімати відповідальності з адміністрації Байдена.

Постачання західного озброєння, яке сьогодні є в Україні – системи HIMARS, Patriot, танки Abrams, кожного разу супроводжувалось затримками, внутрішньою боротьбою у США. Якби цю зброю Україна мала влітку 2022 року під час свого наступу на Харківську та Херсонську області, російська армія була б розгромлена тоді.

"Нерішучість Байдена у цей період дала Росії "вікно можливостей" створити лінії оборони та укріпитися", – впевнений Піонтковський.

Європейці усвідомлюють ризики

Впродовж п'яти місяців в Конгресі США тривають баталії щодо виділення Україні військової допомоги, проте результату немає. Це, як вважає публіцист, є поразкою політичного класу в Сполучених Штатах в цілому.

Європейці спостерігають, як Трамп блокує допомогу Україні впродовж кількох місяців, а також усвідомлюють перспективи, на які чекає світ у разі, якщо він знову прийде до влади у США.

"В Європі також відчувають ці настрої. Саме тому Еммануель Макрон виступив з ініціативою щодо підтримки України", – зауважив Андрій Піонтковський.

Військова допомога від США: що відомо

Вашингтон 12 березня оголосив новий пакет допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Зокрема США нададуть артилерійські снаряди, боєприпаси для систем HIMARS, ракети для систем ППО. Також можлива передача Україні далекобійних ракет ATACMS.

Водночас в Конгресі тривають дискусії щодо виділення Україні допомоги у розмірі понад 60 мільярдів доларів. З відповідним зверненням Джозеф Байден звернувся до Конгресу ще у жовтні 2023 року.

Проте республіканці, а також трампіст Майк Джонсон, який став спікером Палати представників, гальмують процес узгодження цього питання.

В Палаті представників шукають способи, як винести відповідний законопроєкт на голосування в обхід Джонсона. Конгресмен-демократ Джима Макговерна ініціював збір підписів під петицією щодо усунення процедурного інструменту, який заважає голосуванню за законопроєкт про допомогу Україні. Петиція має отримати підписи щонайменше 218 членів Палати представників. Це становить більшість від загальної кількості 435 членів нижньої палати Конгресу.