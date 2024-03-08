Українське питання стало одним з головних у передвиборчій кампанії Байдена. І воно може дратувати його опонентів з республіканської партії. Але не всіх. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Чи буде підтримка України

Для України важливо, щоб питання допомоги не було позицією однієї політичної сили. Необхідний консенсус. Ба більше – серед республіканців є представники, які підтримують нашу країну.

"Нікі Гейлі, яка зняла свою кандидатуру, у своєму виступі згадала Україну і наголосила, що США мають бути зі своїми союзниками: Україною, Ізраїлем, Тайванем. І ці слова також мають впливати на певну групу республіканців, щоб повернутися до цінностей республіканської партії", – зазначив Ус.

Він підкреслив, що республіканці не можуть відмовитися від підтримки України через те, що цим опікується Байден. Риторика має бути іншою, мовляв, діючий президент США недостатньо підтримує нашу країну і має брати приклад зі свого французького колеги Еммануеля Макрона.

"Він останнім часом робить одну за іншою заяви, які повністю відрізняють його від Макрона 2022 року, коли він казав, що "Росію треба почути, інтереси треба врахувати". Зараз ми не чуємо цих фраз, водночас фрази про те, що Росія – це загроза і треба розглядати варіанти відправки своїх військ в Україну, оце якраз зараз головний меседж і його хочеться чути. І від Байдена також", – додав експерт.

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