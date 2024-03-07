Про це написав кореспондент CNN Ману Раджу у мережі Х. Варто додати, що Маккол почав доопрацьовувати законопроєкт про фінансову допомогу, щоб його підтримали республіканці.

Важливо Усе залежить від Джонсона: коли Україна може отримати допомогу від США

Керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який працює над пакетом іноземної допомоги з грошима для України та кордоном, сьогодні висловив упевненість, що законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування,

– повідомив кореспондент CNN.

До слова, цей законопроєкт має стати альтернативою документа, який раніше вже погодили в Сенаті. Однак Майк Джонсон так і не виніс на голосування законопроєкт, який би погодив виділення фінансової допомоги. Разом з тим, Маккол переконаний, що у Конгресі підтримають альтернативний законопроєкт.

Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги, що включає 60 мільярдів доларів для України. Він також наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті".

Насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою,

– констатував речник Пентагону.

Разом з тим, видання Bloomberg стверджує, що Білий дім розглядає можливість залучення 200 мільйонів доларів для України, які були закладені на фінансування армії США, поки великий пакет не ухвалений. Так, ці кошти можуть використати для витрат на критично важливу зброю, боєприпаси та інше обладнання. Як наголошують у ЗМІ, причиною такого рішення стали проблеми на полі бою з нестачею артилерією, у той час, як Росія досягла певних просувань.