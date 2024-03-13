Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що ставлення Європи до війни в Україні радикально змінилося останнім часом. Це також матиме зворотну дію на США.

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Трамп блокує виділення допомоги Україні

Джозеф Байден у своєму виступі перед Конгресом говорив про необхідність підтримки України. Проте ця жорстка риторика, на думку Піонтковського, мала б прозвучати раніше на півтора року.

Також глава ЦРУ Вільям Бернс говорив в Конгресі важливі речі, зокрема про те, що поразка України стане поразкою усього західного світу та США.

Проте Бернс у 2021 році домовлявся з Владіміром Путіним, надаючи йому "зелене світло" на агресію проти України. Вони імовірно дійшли згоди, що Путін не піде далі України та не буде атакувати країни НАТО, а США за це буцімто не дозволить Україні завдавати ударів по території Рсії,

– зазначив російський публіцист.

Зараз американські високопосадові намагаються протистояти Дональду Трампу, який не приховую своє ставлення до України та до НАТО. Саме він блокує виділення допомоги Києву. Проте в цій ситуації, на думку Піонтковського, не можна знімати відповідальності з адміністрації Байдена.

Постачання західного озброєння, яке сьогодні є в Україні – системи HIMARS, Patriot, танки Abrams, кожного разу супроводжувалось затримками, внутрішньою боротьбою у США. Якби цю зброю Україна мала влітку 2022 року під час свого наступу на Харківську та Херсонську області, російська армія була б розгромлена тоді.

"Нерішучість Байдена у цей період дала Росії "вікно можливостей" створити лінії оборони та укріпитися", – впевнений Піонтковський.

Європейці усвідомлюють ризики

Впродовж п'яти місяців в Конгресі США тривають баталії щодо виділення Україні військової допомоги, проте результату немає. Це, як вважає публіцист, є поразкою політичного класу в Сполучених Штатах в цілому.

Європейці спостерігають, як Трамп блокує допомогу Україні впродовж кількох місяців, а також усвідомлюють перспективи, на які чекає світ у разі, якщо він знову прийде до влади у США.

"В Європі також відчувають ці настрої. Саме тому Еммануель Макрон виступив з ініціативою щодо підтримки України", – зауважив Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу! Президент Франції зробив заяву щодо можливості введення в Україну військ НАТО, проте він наголоси, що це питання ще не узгоджене з союзниками. Пізніше Макрон уточнив, що направлення військ Альянсу не станеться у найближчому майбутньому.

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