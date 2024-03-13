Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что отношение Европы к войне в Украине радикально изменилось в последнее время. Это также будет иметь обратное действие на США.

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Трамп блокирует выделение помощи Украине

Джозеф Байден в своем выступлении перед Конгрессом говорил о необходимости поддержки Украины. Однако эта жесткая риторика, по мнению Пионтковского, должна была бы прозвучать раньше на полтора года.

Также глава ЦРУ Уильям Бернс говорил в Конгрессе важные вещи, в частности о том, что поражение Украины станет поражением всего западного мира и США.

Однако Бернс в 2021 году договаривался с Владимиром Путиным, предоставляя ему "зеленый свет" на агрессию против Украины. Они вероятно пришли к согласию, что Путин не пойдет дальше Украины и не будет атаковать страны НАТО, а США за это якобы не позволит Украине наносить удары по территории России,

– отметил российский публицист.

Сейчас американские высокопоставленные пытаются противостоять Дональду Трампу, который не скрывает свое отношение к Украине и к НАТО. Именно он блокирует выделение помощи Киеву. Однако в этой ситуации, по мнению Пионтковского, нельзя снимать ответственности с администрации Байдена.

Поставка западного вооружения, которое сегодня есть в Украине – системы HIMARS, Patriot, танки Abrams, каждый раз сопровождалась задержками, внутренней борьбой в США. Если бы это оружие Украина имела летом 2022 года во время своего наступления на Харьковскую и Херсонскую области, российская армия была бы разгромлена тогда.

"Нерешительность Байдена в этот период дала России "окно возможностей" создать линии обороны и укрепиться", – уверен Пионтковский.

Европейцы осознают риски

В течение пяти месяцев в Конгрессе США продолжаются баталии о выделении Украине военной помощи, однако результата нет. Это, как считает публицист, является поражением политического класса в Соединенных Штатах в целом.

Европейцы наблюдают, как Трамп блокирует помощь Украине в течение нескольких месяцев, а также осознают перспективы, которые ждут мир в случае, если он снова придет к власти в США.

"В Европе также чувствуют эти настроения. Именно поэтому Эммануэль Макрон выступил с инициативой по поддержке Украины", – отметил Андрей Пионтковский.

Обратите внимание! Президент Франции сделал заявление о возможности введения в Украину войск НАТО, однако он отметил, что этот вопрос еще не согласован с союзниками. Позже Макрон уточнил, что направление войск Альянса не произойдет в ближайшем будущем.

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