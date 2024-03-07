Кроме того, в администрации Байдена будут искать другие варианты помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Смотрите также Альтернативный законопроект о помощи Украине: когда в Конгрессе США представят документ

По словам Кирби, США будут работать с союзниками относительно возможных взносов.

Конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но это не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование,

– отметил Кирби.

Кирби отметил, что администрация Байдена всегда рассматривает другие возможности, которые могут использовать, но, по его словам, "какими бы они ни были, они не будут такими же важными, как запрос на дополнительное финансирование".

Он добавил, что сейчас "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей этот проект. Мол, все зависит от спикера Палаты Майка Джонсона.

Одобрит ли Конгресс помощь Украине