Не всі республіканці за Трампа: які дискусії щодо допомоги Україні тривають в Конгресі США

В США 7 лютого має відбутися чергова спроба проголосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні. Джозеф Байден закликав конгресменів об'єднатися та якнайшвидше ухвалити його.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що законопроєкт буде спочатку голосуватися в верхній палаті, у Сенаті. Хоча порядок ухвалення законів передбачає спершу голосування його в нижній палаті, потім у верхній, а після цього його має підписати Джозеф Байден.

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Внутрішньопартійне протистояння

Коли готується спільний законопроєкт, він проходить процедурне голосування в Сенаті, де за нього мають віддати голоси 60% сенаторів. Потім документ спускається у нижню палату, де має відбутися процедурне голосування.

В теорії в підготовці цього законопроєкту нібито беруть участь лише сенатори – представники верхньої палати. Проте сенатори-республіканці і представники Палати представників – республіканці – члени однієї партії, а конфлікт, який виник є якраз внутрішньопартійним протистоянням,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Майк Джонсон, спікер Палати представників, який заявив, що буде голосування щодо допомоги лише Ізраїлю, є представником трампістів. Тепер виникає ситуація, за словами Клочка, коли більшість республіканців виступають за ухвалення цього документу, а купка маргіналів-республіканців, яких постійно підбурює Трамп, – проти.

Після того як за цей документ проголосують в Сенаті, його має поставити на голосування очільник Палати представників Джонсон, який заявив, що голосування нібито не буде.

Проте є два шляхи обходу цієї проблеми:

у Палаті представників можуть винести питання про відкликання Джонсона з посади спікера;

можуть поставити на голосування цей законопроєкт і без Джонсона, тому що існує певна процедура, і тоді цей документ буде ухвалений поза його волею.

Трамп веде небезпечну гру

Також не всі республіканці бажають, щоб Трамп балотувався на посаду президента. Наразі тривають праймеріз, і ще не вирішено, чи буде саме він кандидатом від Республіканської партії.

"Мені було б тривожніше не побачити взагалі погоджений законопроєкт, тому що в Сенаті могли б відмовитись його розглядати. Водночас республіканці і в верхній, і в нижній палаті не зацікавлені ще більше загострювати партійну кризу напередодні виборів та проведення праймеріз. До того ж вони усвідомлюють, яку небезпечну гру веде Трамп, саботуючи міграційну реформу", – зазначив Валерій Клочок.

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