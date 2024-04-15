Гарна новина, – республіканець про долю пакета допомоги Україні та Ізраїлю

Протягом останнього часу з'являлась інформація про те, що пакет допомоги Україні та Ізраїлю можуть розділити. Зокрема, деякі республіканці виступали за підтримку Ізраїлю насамперед. Водночас таке рішення влаштовує не всіх.

Американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус в етері 24 Каналу пояснив, що пакет допомоги не можна розділяти. За це, до слова, виступає і спікер Конгресу Майк Джонсон.

Дивіться також Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну

Допомогу розділяти не можна

Республіканці, на тлі загострення на Близькому Сході, розглядали можливість розділити допомогу для України та Ізраїлю. Водночас все може відбутися і навпаки – ескалація може сприяти швидкому прийняттю спільного пакета допомоги.

Гарна новина в тому, що минулого тижня спікер Джонсон зустрівся з Трампом. Це було дуже важливо, бо всередині Республіканської партії є розбрат, кілька людей хочуть, звільнити Джонсона й аби допомогу Ізраїлю та Україні не прийняли взагалі. Тому потрібна була підтримка Трампа, яку Джонсон отримав,

– пояснив Борис Пінкус.

Вже після атаки Ірану на Ізраїль, Беньямін Нетаньягу спільно з Білим домом почали обговорювати реакцію та відповідь Ізраїлю на дії Тегерану.

"На цьому тлі лідер республіканців у Нижній палаті Стів Скаліз заявив, що потрібно форсувати прийняття законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Республіканці, які хотіли окремо розв'язати питання з Ізраїлем, наштовхнулись на тих, хто сказав, що відділяти Україну від Ізраїлю не можна. Думаю, що вже цього тижня з'ясується, коли законопроєкт посталять на голосування", – зазначив американський політик.

Пінкус переконаний, що за законопроєкт проголосують цього місяця, а саме до початку нових канікул Конгресу – 22 квітня.

Чому виникла проблема з прийняттям допомоги

Додамо, що соратниця Дональда Трампа, ультраправа членкиня Палати представників Марджорі Тейлор Грін, яка виступала за відставку Джонсона, заявила, що США мали б спочатку підтримати Ізраїль, а вже потім розв'язувати питання з допомогою Україні. Водночас, за її словами, спікер Джонсон підготував спільний пакет.

Проблема з допомогою Ізраїлю в тому, що з 14 мільярдів, кілька мільярдів виділяють для палестинців в Газі, які до сьогодні підтримують ХАМАС та ненавидять Ізраїль. Ось таке безглузде бажання допомогти. Щобільше, мільйони стікають з бюджету ООН, європейські країни допомагають (палестинцям – 24 Канал). Так от, замість того, щоб надати гідну допомогу Україні та Ізраїлю, думають ще й над допомогою Палестині. Через це й гармидер,

– пояснив Пінкус.

Політик припустив, що виділення коштів, коли воно все ж відбудеться, – буде лише початком великої потужної допомоги Україні.

"І це не буде повторенням вчорашнього – це буде нова допомога. Маленький приклад: успіх України у використанні дронів, які б'ють по російських НПЗ, заслуговують захоплення. Навіть в американців немає таких дронів. Не чекаючи допомоги, Україна сама досягає успіхів. Честь і хвала великому українському народу!", – підкреслив Пінкус.

За законопроєкт про допомогу Україні можуть проголосувати незабаром