Хорошая новость, – республиканец о судьбе пакета помощи Украине и Израилю

В последнее время появлялась информация о том, что пакет помощи Украине и Израилю могут разделить. В частности, некоторые республиканцы выступали за поддержку Израиля в первую очередь. В то же время такое решение устраивает не всех.

Американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус в эфире 24 Канала объяснил, что пакет помощи нельзя разделять. За это, к слову, выступает и спикер Конгресса Майк Джонсон.

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Помощь разделять нельзя

Республиканцы, на фоне обострения на Ближнем Востоке, рассматривали возможность разделить помощь для Украины и Израиля. В то же время все может произойти и наоборот – эскалация может способствовать быстрому принятию совместного пакета помощи.

Хорошая новость в том, что на прошлой неделе спикер Джонсон встретился с Трампом. Это было очень важно, потому что внутри Республиканской партии есть раздор, несколько человек хотят, уволить Джонсона и чтобы помощь Израилю и Украине не приняли вообще. Поэтому нужна была поддержка Трампа, которую Джонсон получил,

– объяснил Борис Пинкус.

Уже после атаки Ирана на Израиль, Беньямин Нетаньяху совместно с Белым домом начали обсуждать реакцию и ответ Израиля на действия Тегерана.

"На этом фоне лидер республиканцев в Нижней палате Стив Скализ заявил, что нужно форсировать принятие законопроекта о помощи Украине и Израилю. Республиканцы, которые хотели отдельно решить вопрос с Израилем, наткнулись на тех, кто сказал, что отделять Украину от Израиля нельзя. Думаю, что уже на этой неделе выяснится, когда законопроект поставят на голосование", – отметил американский политик.

Пинкус убежден, что за законопроект проголосуют в этом месяце, а именно до начала новых каникул Конгресса – 22 апреля.

Почему возникла проблема с принятием помощи

Добавим, что соратница Дональда Трампа, ультраправая член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая выступала за отставку Джонсона, заявила, что США должны сначала поддержать Израиль, а уже потом решать вопрос с помощью Украине. В то же время, по ее словам, спикер Джонсон подготовил совместный пакет.

Проблема с помощью Израилю в том, что из 14 миллиардов, несколько миллиардов выделяют для палестинцев в Газе, которые до сих пор поддерживают ХАМАС и ненавидят Израиль. Вот такое бессмысленное желание помочь. Более того, миллионы стекают из бюджета ООН, европейские страны помогают (палестинцам – 24 Канал). Так вот, вместо того, чтобы оказать достойную помощь Украине и Израилю, думают еще и над помощью Палестине. Из-за этого и бардак,

– объяснил Пинкус.

Политик предположил, что выделение средств, когда оно все же состоится, – будет лишь началом большой мощной помощи Украине.

"И это не будет повторением вчерашнего – это будет новая помощь. Маленький пример: успех Украины в использовании дронов, которые бьют по российским НПЗ, заслуживает восхищения. Даже у американцев нет таких дронов. Не ожидая помощи, Украина сама достигает успехов. Честь и хвала великому украинскому народу!", – подчеркнул Пинкус.

За законопроект о помощи Украине могут проголосовать вскоре