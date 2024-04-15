Американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус в етері 24 Каналу пояснив, що пакет допомоги не можна розділяти. За це, до слова, виступає і спікер Конгресу Майк Джонсон.

Дивіться також Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну

Допомогу розділяти не можна

Республіканці, на тлі загострення на Близькому Сході, розглядали можливість розділити допомогу для України та Ізраїлю. Водночас все може відбутися і навпаки – ескалація може сприяти швидкому прийняттю спільного пакета допомоги.

Гарна новина в тому, що минулого тижня спікер Джонсон зустрівся з Трампом. Це було дуже важливо, бо всередині Республіканської партії є розбрат, кілька людей хочуть, звільнити Джонсона й аби допомогу Ізраїлю та Україні не прийняли взагалі. Тому потрібна була підтримка Трампа, яку Джонсон отримав,

– пояснив Борис Пінкус.

Вже після атаки Ірану на Ізраїль, Беньямін Нетаньягу спільно з Білим домом почали обговорювати реакцію та відповідь Ізраїлю на дії Тегерану.

"На цьому тлі лідер республіканців у Нижній палаті Стів Скаліз заявив, що потрібно форсувати прийняття законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Республіканці, які хотіли окремо розв'язати питання з Ізраїлем, наштовхнулись на тих, хто сказав, що відділяти Україну від Ізраїлю не можна. Думаю, що вже цього тижня з'ясується, коли законопроєкт посталять на голосування", – зазначив американський політик.

Пінкус переконаний, що за законопроєкт проголосують цього місяця, а саме до початку нових канікул Конгресу – 22 квітня.

Чому виникла проблема з прийняттям допомоги

Додамо, що соратниця Дональда Трампа, ультраправа членкиня Палати представників Марджорі Тейлор Грін, яка виступала за відставку Джонсона, заявила, що США мали б спочатку підтримати Ізраїль, а вже потім розв'язувати питання з допомогою Україні. Водночас, за її словами, спікер Джонсон підготував спільний пакет.

Проблема з допомогою Ізраїлю в тому, що з 14 мільярдів, кілька мільярдів виділяють для палестинців в Газі, які до сьогодні підтримують ХАМАС та ненавидять Ізраїль. Ось таке безглузде бажання допомогти. Щобільше, мільйони стікають з бюджету ООН, європейські країни допомагають (палестинцям – 24 Канал). Так от, замість того, щоб надати гідну допомогу Україні та Ізраїлю, думають ще й над допомогою Палестині. Через це й гармидер,

– пояснив Пінкус.

Політик припустив, що виділення коштів, коли воно все ж відбудеться, – буде лише початком великої потужної допомоги Україні.

"І це не буде повторенням вчорашнього – це буде нова допомога. Маленький приклад: успіх України у використанні дронів, які б'ють по російських НПЗ, заслуговують захоплення. Навіть в американців немає таких дронів. Не чекаючи допомоги, Україна сама досягає успіхів. Честь і хвала великому українському народу!", – підкреслив Пінкус.

За законопроєкт про допомогу Україні можуть проголосувати незабаром