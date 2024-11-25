Дональд Трамп, ставши новообраним президентом США, продовжує виступати за мирне вирішення війни в Україні, проте він може зіткнутись з низкою труднощів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Politico.

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Чому Трамп може зіштовхнутися з труднощами щодо врегулювання війни в Україні

Ще під час кампанії він обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години", заявивши, що зможе укласти угоду, за якою Україна поступиться територією та майбутнім членством у НАТО в обмін на припинення бойових дій.

Однак для цього ситуація на фронті має бути стабільною, чого наразі не спостерігається. Росія продовжує нарощувати сили на сході України та проводить масовані обстріли, що тільки ускладнює будь-які мирні ініціативи.

Трамп вважає, що є можливість для мирного врегулювання, хоча наразі ні Росія, ні Україна не готові до компромісу. Крім того, хоча в США є потужні прихильники підтримки України, зокрема новий секретар держави Марко Рубіо, Трампу може бути важко відступити від своєї позиції, не втративши підтримку серед виборців і політиків, які виступають проти поступок Кремля.

Новообраний президент має намір виступати посередником між Україною та Росією, але глобальні зміни у ситуації та стійкість позицій обох країн можуть зробити його спроби мирного врегулювання значно складнішими, наголошує видання.