Розвантажить бюджет США: Піонтковський назвав альтернативний шлях допомоги Україні
Рішення про виділення допомоги досі не ухвалене в Конгресі США. Однак, наші союзники мають інші можливості, щоб надавати Україні таке необхідне озброєння.
Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що зараз активно обговорюють так звану "списану оборону. Мовиться про передачу снарядів чи зброї, які не використовуються та зберігаються на складах.
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Що потрібно для ухвалення такого рішення
"Ця допомога не потребує додаткових витрат та навіть розвантажує бюджет США, бо у ньому передбачають виділення коштів для зберігання надлишкових або списаних снарядів", – розповів Андрій Піонтковський.
Він додав. що мовиться не тільки про боєприпаси, але й навіть про літаки F-16. Вони теж є на складах. Однак, щодо американських винищувачів, то, ймовірно, зараз все зводиться до навчання пілотів, бо для цього справді потрібен час.
Загалом цих винищувачів на складах є близько 6 тисяч і всі вони надлишкові, адже країни НАТО оновлюватимуть авіацію новішими зразками,
– зауважив Піонтковський.
Така можливість для України є і зараз її активно обговорюють. Але, напевно, щодо цього у США виникли вагання. Тому треба наголошувати на необхідності ухвалення такого рішення.
В американському суспільстві викристалізовується думка про те, що Владімір Путін "зірвався", тому треба робити все, щоб його остаточно зупинити. Як саме це робитимуть, можна буде побачити з огляду на списані снаряди та на голосування про виділення 60 мільярдів військової допомоги.
Також Європа зараз налаштована максимально рішуче, адже відчуває загрозу з боку Росії. Справа тільки у політичній волі,
– додав російський публіцист зі США.
Військова допомога від США: що відомо
- Палата представників пішла на дострокові канікули до кінця лютого. Про таке рішення оголосив спікер Майк Джонсон. Законотворці так і не проголосували за виділення допомоги Україні. У Білому домі обурилися такою перервою та зауважили, що позиція Джонсона шкодить національній безпеці та зміцнює криваві зусилля Росії.
- Президент США Джо Байден розкритикував Конгрес за бездіяльність. Він розмовляв з Володимиром Зеленським після того, як Росія захопила Авдіївку. За словами Байдена, ЗСУ могли втримати місто, якби не були змушені економити снаряди через відсутність американської допомоги.
- Схожу думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив на тому, що ми лише очікуємо на ухвалення рішення, але також треба зважати на те, скільки часу займе логістика. Доти українські військові змушені стримувати ворога, жертвуючи своїм життям. Кулеба додав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби мала достатньо снарядів.