Разгрузит бюджет США: Пионтковский назвал альтернативный путь помощи Украине

Решение о выделении помощи до сих пор не принято в Конгрессе США. Однако, наши союзники имеют другие возможности, чтобы предоставлять Украине столь необходимое вооружение.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что сейчас активно обсуждают так называемую "списанную оборону". Говорится о передаче снарядов или оружия, которые не используются и хранятся на складах.

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Что нужно для принятия такого решения

"Эта помощь не требует дополнительных расходов и даже разгружает бюджет США, потому что в нем предусматривают выделение средств для хранения избыточных или списанных снарядов", – рассказал Андрей Пионтковский.

Он добавил. что речь идет не только о боеприпасах, но и даже о самолетах F-16. Они тоже есть на складах. Однако, относительно американских истребителей, то, вероятно, сейчас все сводится к обучению пилотов, потому что для этого действительно нужно время.

Всего этих истребителей на складах есть около 6 тысяч и все они избыточные, ведь страны НАТО будут обновлять авиацию более новыми образцами,

– отметил Пионтковский.

Такая возможность для Украины есть и сейчас ее активно обсуждают. Но, наверное, по этому поводу у США возникли колебания. Поэтому надо подчеркивать необходимость принятия такого решения.

В американском обществе выкристаллизовывается мнение о том, что Владимир Путин "сорвался", поэтому надо делать все, чтобы его окончательно остановить. Как именно это будут делать, можно будет увидеть, учитывая списанные снаряды и на голосование о выделении 60 миллиардов военной помощи.

Также Европа сейчас настроена максимально решительно, ведь чувствует угрозу со стороны России. Дело только в политической воле,

– добавил российский публицист из США.

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