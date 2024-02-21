Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що зараз активно обговорюють так звану "списану оборону. Мовиться про передачу снарядів чи зброї, які не використовуються та зберігаються на складах.

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Що потрібно для ухвалення такого рішення

"Ця допомога не потребує додаткових витрат та навіть розвантажує бюджет США, бо у ньому передбачають виділення коштів для зберігання надлишкових або списаних снарядів", – розповів Андрій Піонтковський.

Він додав. що мовиться не тільки про боєприпаси, але й навіть про літаки F-16. Вони теж є на складах. Однак, щодо американських винищувачів, то, ймовірно, зараз все зводиться до навчання пілотів, бо для цього справді потрібен час.

Загалом цих винищувачів на складах є близько 6 тисяч і всі вони надлишкові, адже країни НАТО оновлюватимуть авіацію новішими зразками,

– зауважив Піонтковський.

Така можливість для України є і зараз її активно обговорюють. Але, напевно, щодо цього у США виникли вагання. Тому треба наголошувати на необхідності ухвалення такого рішення.

В американському суспільстві викристалізовується думка про те, що Владімір Путін "зірвався", тому треба робити все, щоб його остаточно зупинити. Як саме це робитимуть, можна буде побачити з огляду на списані снаряди та на голосування про виділення 60 мільярдів військової допомоги.

Також Європа зараз налаштована максимально рішуче, адже відчуває загрозу з боку Росії. Справа тільки у політичній волі,

– додав російський публіцист зі США.

Військова допомога від США: що відомо