Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что сейчас активно обсуждают так называемую "списанную оборону". Говорится о передаче снарядов или оружия, которые не используются и хранятся на складах.

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Что нужно для принятия такого решения

"Эта помощь не требует дополнительных расходов и даже разгружает бюджет США, потому что в нем предусматривают выделение средств для хранения избыточных или списанных снарядов", – рассказал Андрей Пионтковский.

Он добавил. что речь идет не только о боеприпасах, но и даже о самолетах F-16. Они тоже есть на складах. Однако, относительно американских истребителей, то, вероятно, сейчас все сводится к обучению пилотов, потому что для этого действительно нужно время.

Всего этих истребителей на складах есть около 6 тысяч и все они избыточные, ведь страны НАТО будут обновлять авиацию более новыми образцами,

– отметил Пионтковский.

Такая возможность для Украины есть и сейчас ее активно обсуждают. Но, наверное, по этому поводу у США возникли колебания. Поэтому надо подчеркивать необходимость принятия такого решения.

В американском обществе выкристаллизовывается мнение о том, что Владимир Путин "сорвался", поэтому надо делать все, чтобы его окончательно остановить. Как именно это будут делать, можно будет увидеть, учитывая списанные снаряды и на голосование о выделении 60 миллиардов военной помощи.

Также Европа сейчас настроена максимально решительно, ведь чувствует угрозу со стороны России. Дело только в политической воле,

– добавил российский публицист из США.

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