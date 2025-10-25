Опади не відступають: у яких областях пройдуть дощі, та де їх чекати зі снігом

Погода в Україні у наступні дні буде нестійкою. Протягом 26 – 28 жовтня у деяких областях і надалі йтимуть дощі, подекуди вони будуть з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про можливі шквали вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де будуть опади в Україні?

За даними синоптиків, протягом наступних 3 доби в Україні пройдуть незначні та помірні дощі. В Карпатах вони будуть з мокрим снігом. У східних та південно-східних областях вдень 27 жовтня очікуються зливи.

Вітер рухатиметься у південно-західному та західному напрямках зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Утім, 26 жовтня в Карпатах очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Аналогічну ситуацію прогнозують 27 жовтня у східних і південно-східних областях. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 10 градусів тепла, вдень вона буде в межах від 6 до 14 градусів тепла.

Водночас у південних регіонах вдень пригріє до 17 градусів тепла.

Яка погода в Україні?