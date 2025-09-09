В Україну повернулися сильні дощі. Хоча здебільшого вони не будуть тривалими, жителям окремих областей варто готуватися до затяжних опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть дощі наступними днями?

Так, у середу, 10 вересня, у більшості областей України, за винятком півдня, встановиться спокійна погода без опадів.

Проте вже у четвер, 11 вересня, в західних областях знову очікуються помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 11 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Короткочасні дощі, подекуди грози, знову охоплять західні регіони, також можливі місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях і у п'ятницю, 12 вересня.

Прогноз погоди на 12 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

У суботу, 13 вересня, та неділю, 14 вересня, короткочасні дощі так само прогнозуються у західних областях.

Прогноз погоди на 13 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчими днями?