Укр Рус
24 Канал Новини України Дощі в одному з регіонів України затримаються до кінця тижня
9 вересня, 20:00
3

Дощі в одному з регіонів України затримаються до кінця тижня

Дмитро Усик
Основні тези
  • Західні області України очікують помірні дощі та пориви вітру 11 вересня, які продовжаться до кінця тижня.
  • Короткочасні дощі та можливі грози також прогнозуються в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 12 вересня.

В Україну повернулися сильні дощі. Хоча здебільшого вони не будуть тривалими, жителям окремих областей варто готуватися до затяжних опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Грозові дощі переростуть у суху теплу погоду: прогноз погоди на тиждень 

Де будуть дощі наступними днями?

Так, у середу, 10 вересня, у більшості областей України, за винятком півдня, встановиться спокійна погода без опадів.

Проте вже у четвер, 11 вересня, в західних областях знову очікуються помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 11 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Короткочасні дощі, подекуди грози, знову охоплять західні регіони, також можливі місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях і у п'ятницю, 12 вересня.

Прогноз погоди на 12 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

У суботу, 13 вересня, та неділю, 14 вересня, короткочасні дощі так само прогнозуються у західних областях.

Прогноз погоди на 13 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчими днями?

  • У наступні три дні температура вночі сягатиме +10…+18, вдень повітря прогріватиметься до +22…+28. У четвер в західних областях, у п'ятницю в Україні, крім південного сходу, зниження денної температури на 3 – 5 градусів.

  • За словами синоптика Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження. Тоді ж можливі заморозки у північних, східних і західних областях.

  • Попри нинішні дощі, синоптики кажуть, що вересень буде достатньо сухим. Опадів буде нижче за норму в середньому на 20 – 40%. На Лівобережжі навіть існує загроза посух.