Дощі в одному з регіонів України затримаються до кінця тижня
- Західні області України очікують помірні дощі та пориви вітру 11 вересня, які продовжаться до кінця тижня.
- Короткочасні дощі та можливі грози також прогнозуються в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 12 вересня.
В Україну повернулися сильні дощі. Хоча здебільшого вони не будуть тривалими, жителям окремих областей варто готуватися до затяжних опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі наступними днями?
Так, у середу, 10 вересня, у більшості областей України, за винятком півдня, встановиться спокійна погода без опадів.
Проте вже у четвер, 11 вересня, в західних областях знову очікуються помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 11 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Короткочасні дощі, подекуди грози, знову охоплять західні регіони, також можливі місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях і у п'ятницю, 12 вересня.
Прогноз погоди на 12 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
У суботу, 13 вересня, та неділю, 14 вересня, короткочасні дощі так само прогнозуються у західних областях.
Прогноз погоди на 13 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчими днями?
У наступні три дні температура вночі сягатиме +10…+18, вдень повітря прогріватиметься до +22…+28. У четвер в західних областях, у п'ятницю в Україні, крім південного сходу, зниження денної температури на 3 – 5 градусів.
За словами синоптика Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження. Тоді ж можливі заморозки у північних, східних і західних областях.
Попри нинішні дощі, синоптики кажуть, що вересень буде достатньо сухим. Опадів буде нижче за норму в середньому на 20 – 40%. На Лівобережжі навіть існує загроза посух.