У середу, 8 жовтня, прогнозують "по-справжньому осінню" щедру на дощі погоду. Зливи та грози накриють Південь України.

Буде помірно тепло, як для цієї пори року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де очікують негоду 8 жовтня?

За словами синоптиків, дощову погоду 8 жовтня зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем. Тиск падатиме, а вологість залишатиметься високою.

І вночі, і вдень у більшості областей буде помірно тепло, як для цієї пори року. Однак найтепліше – на сході та південному сході, а найхолодніше – уночі в західних областях.

По Україні, окрім крайнього заходу, пройдуть невеликі, але місцями помірні дощі. В Одеській області – значні, а по південних районах – сильні з грозами.

Вітер очікують північно-східний – від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями шквали – від 15 до 20 метрів за секунду. Температура становитиме:

уночі – від 8 до 13 градусів тепла, у південно-східній частині – до 16 градусів тепла, у західних областях – від 4 до 9 градусів тепла;

удень – від 11 до 16 градусів тепла, на сході та південному сході країни – від 16 до 21 градусів тепла.



Погода в Україні на 8 жовтня 2025 року / Карта УГМЦ

До слова, уранці та вдень 8 жовтня на півдні Одещини через сильні дощі оголосили помаранчевий рівень небезпечності. Загалом по області очікують грози та пориви вітру 8 – 9 жовтня.

Довідка: II (помаранчевий) рівень – погодні умови небезпечні, оскільки несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ.

