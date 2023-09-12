Провів понад тиждень у глибокій печері: у Туреччині врятували американського дослідника

Рятувальники врятували американського дослідника з однієї з найглибших печер Туреччини – Морка. До операції порятунку було залучено 150 людей.

Організатори рятувальної операції кажуть, що це була одна з найбільших і найскладніших підземних місій. Найнижча точка печери – 1,3 кілометра під землею.

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У печері в дослідника почалися проблеми зі здоров'ям

Чоловік Марк Дікі родом із Нью-Джерсі є досвідченим спелеологом із понад 20-річним досвідом. Він був інструктором Національної комісії з порятунку в печерах США протягом десяти років.

У турецькій печері Морка він очолював групу зі складання карти нового проходу, проте 2 вересня у нього почалася шлунково-кишкова кровотеча.

Спелеологія Комплексна наука, яка вивчає печери, зокрема їхнє утворення, розвиток, форми, породи та мінерали печерного походження, склад і міграцію підземних вод, мікроклімат тощо.

Чоловік провів у печері понад тиждень і після порятунку сказав, що коли його стан погіршився, то сумнівався в тому, чи переживе випробування.

Надзвичайна операція: як рятували чоловіка

Для порятунку Марка Дікі рятувальники переміщались вузькими кам'яними тунелями, а в найвужчих місцях доводилося використовувати вибухівку. Загалом до рятувальної місії залучили 150 людей.

Наречена пана Дікі, Джесіка Ван Орд, також допомогла. Вона залишалася з ним у печері, поки він хворів, але потім вибралася назовні.

Стан дослідника покращився після того, як йому зробили переливання крові. Потім його прив'язали до нош і повільно винесли. Після порятунку Марка Дікі госпіталізували до лікарні – наразі йому стає краще.