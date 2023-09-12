У поліції розповіли, як чоловіку вдалось вижити та зауважили, що йому неймовірно пощастило.
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Як альпіністу вдалось вижити
Нова Зеландія розташована у Південній півкулі й з вересня по листопад там весна. Альпініст був у складі групи, що підіймалася на гору Таранакі й 9 вересня упав з гори близько полудня за місцевим часом. Інші члени групи побачили, як альпініст скотився з гори, спустилися вниз й намагались його знайти.
Співробітник служби порятунку Таранакі в той день також здійснював сходження і допоміг знайти людину, яка впала. Через погодні умови чоловік приземлився в сніг, а не в лід. Поліція зазначила, що альпіністові "рідкісно пощастило, що він залишився живим".
Гора ТаранакіЦе сплячий вулкан, розташований у відносній ізоляції на західному узбережжі Північного острова Нової Зеландії. Його ізоляція від інших гір, близькість до берегової лінії та географічне положення створюють одні з найбільш мінливих та несприятливих погодних умов у Новій Зеландії.
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