В полиции рассказали, как мужчине удалось выжить и заметили, что ему повезло.

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Как альпинисту удалось выжить

Новая Зеландия расположена в Южном полушарии и с сентября по ноябрь там весна. Альпинист был в составе группы, которая поднималас на гору Таранаки и 9 сентября упал с горы около полудня по местному времени. Другие члены группы увидели, как альпинист скатился с горы, спустились вниз и пытались найти его.

Обратите внимание. Гора Таранаки имеет репутацию одной из самых страшных гор в Новой Зеландии. В 2021 году двое альпинистов разбились насмерть с того же места, откуда упал этот альпинист.

Сотрудник службы спасения Таранаки в тот день также совершал восхождение и помог найти упавшего человека. Из-за погодных условий мужчина приземлился в снег, а не в лед. Полиция отметила, что альпинисту "редко повезло, что он остался в живых".

Гора Таранаки Это спящий вулкан, расположенный в относительной изоляции на западном побережье Северного острова Новой Зеландии. Его изоляция от других гор, близость к береговой линии и географическое положение создают одни из самых изменчивых и неблагоприятных погодных условий в Новой Зеландии.

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