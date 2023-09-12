Провел больше недели в глубокой пещере: в Турции спасли американского исследователя

Спасатели спасли американского исследователя из одной из самых глубоких пещер Турции – Морка. К операции спасения были привлечены 150 человек.

Организаторы спасательной операции говорят, что это была одна из самых больших и сложных подземных миссий. Самая низкая точка пещеры – 1,3 километра под землей.

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В пещере у исследователя начались проблемы со здоровьем

Муж Марк Дики родом из Нью-Джерси является опытным спелеологом с более чем 20-летним опытом. Он был инструктором Национальной комиссии по спасению в пещерах США в течение десяти лет.

В турецкой пещере Морка он возглавлял группу по сборке карты нового прохода, однако 2 сентября у него началось желудочно-кишечное кровотечение.

Спелеология Комплексная наука, которая изучает пещеры, в частности, их образование, развитие, формы, породы и минералы пещерного происхождения, состав и миграцию подземных вод, микроклимат и т.д.

Мужчина провел в пещере больше недели и после спасения сказал, что когда его состояние ухудшилось, то сомневался в том, переживет ли испытание.

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Для спасения Марка Дики спасатели перемещались по узким каменным тоннелям, а в узких местах приходилось использовать взрывчатку. Всего в спасательную миссию привлекли 150 человек.

Невеста Дики, Джессика Ван Орд, также помогла. Она оставалась с ним в пещере, пока он болел, но потом выбралась наружу.

Состояние исследователя улучшилось после того, как ему сделали переливание крови. Затем его привязали к носилкам и медленно вынесли. После спасения Марка Дики госпитализировали в больницу – ему становится лучше.