Не з'явились на ТСК: Железняк шокував позицією ДПСУ щодо виїзду Міндіча за кордон

Нардеп Ярослав Железняк запрошував ДПСУ на ТСК, щоб дізнатись, як Тимура Міндіча випустили за кордон. Однак від прикордонників прийшов дуже дивний лист.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що в ДПСУ повідомили, що не можуть нічого розповісти. Однак нардеп вже готує наступне засідання ТСК, куди запросять голову ДПСУ.

Позиція ДПСУ щодо виїзду Міндіча за кордон

Народний депутат зазначив, що нормальним є те, коли на ТСК приходить не голова відповідного органу, а його заступник. Також бували випадки, коли просили перенести звітування, бо треба час для підготовки. Водночас з запрошенням ДПСУ виникла дуже цікава історія.

Нам сказали, що питати прикордонників про те, як і чому виїхав Міндіч – не наша справа. Це дивна позиція, з якою ми не погоджуємось. Це була офіційна претензія від НАБУ, а не наше бажання просто спитати,

– наголосив він.

Железняк розповів, що наступний запит до ДПСУ буде направлений вже на ім'я голови. На його думку, прикордонники можуть або збрехати, або ж дати незадовільну відповідь, але прийти вони повинні. В іншому випадку, голову приведе Національна поліція.

Зауважте! Поки Міндіч перебуває за кордоном, йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України. Тепер справу Міндіча можна передати до Інтерполу, і його затримають при перетині кордону.

Водночас якщо йому немає нічого приховувати, тимчасова комісія почує ґрунтовне пояснення, як Міндіч перетнув кордон. Наступне ТСК відбудеться через тиждень – два.

Коли Міндіч перетнув кордон і де він перебуває?