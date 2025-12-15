Не явились на ВСК: Железняк шокировал позицией ГПСУ относительно выезда Миндича за границу

Нардеп Ярослав Железняк приглашал ГПСУ на ВСК, чтобы узнать, как Тимура Миндича выпустили за границу. Однако от пограничников пришло очень странное письмо.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что в ГПСУ сообщили, что не могут ничего рассказать. Однако нардеп уже готовит следующее заседание ВСК, куда пригласят главу ГПСУ.

Позиция ГПСУ относительно выезда Миндича за границу

Народный депутат отметил, что нормальным является то, когда на ВСК приходит не глава соответствующего органа, а его заместитель. Также бывали случаи, когда просили перенести отчетность, потому что надо время для подготовки. В то же время с приглашением ГНСУ возникла очень интересная история.

Нам сказали, что спрашивать пограничников о том, как и почему выехал Миндич – не наше дело. Это странная позиция, с которой мы не согласны. Это была официальная претензия от НАБУ, а не наше желание просто спросить,

– подчеркнул он.

Железняк рассказал, что следующий запрос в ГПСУ будет направлен уже на имя председателя. По его мнению, пограничники могут или соврать, или дать неудовлетворительный ответ, но прийти они должны. В противном случае, голову приведет Национальная полиция.

Заметьте! Пока Миндич находится за границей, ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Высшим антикоррупционным судом Украины. Теперь дело Миндича можно передать в Интерпол, и его задержат при пересечении границы.

В то же время если ему нечего скрывать, временная комиссия услышит основательное объяснение, как Миндич пересек границу. Следующее ВСК состоится через неделю – две.

