Невідомий дрон розірвався в Казахстані просто біля кордону з Росією

У Західно-Казахстанській області, неподалік від російського кордону, вибухнув чужий дрон. Інцидент стався на території Бурлинського району. Наразі невідомо, чиїм був цей безпілотник.

Про таке стало відомо із заяви Міністерства оборони Казахстану 23 жовтня, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві під удар дрона потрапила синагога та бізнес-центр "Доміно": у мережі показали відео

Що відомо про інцидент у Казахстані?

За попередньою інформацією, вибух прогримів у віддаленій від населених пунктів місцевості. Уламки дрона знайшли на відкритій ділянці.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксували матеріальних збитків через безпілотник.

Наразі Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами проводить перевірку, щоб дослідити обставини події та встановити, кому належав дрон.

Через це в Казахстані посилюють заходи безпеки в повітряному просторі. Зокрема, проводиться додатковий контроль за переміщенням повітряних об'єктів і запобігання несанкціонованим перетинам державного кордону.

Також тривають консультації з іноземними партнерами, яким, за припущеннями відомства, міг належати цей безпілотник.

Подібні випадки з невідомими дронами в небі країн-сусідів Росії