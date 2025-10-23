Невідомий дрон розірвався в Казахстані просто біля кордону з Росією
- У Західно-Казахстанській області знайшли уламки невідомого БпЛА.
- Міністерство оборони країни посилює заходи безпеки в повітряному просторі.
У Західно-Казахстанській області, неподалік від російського кордону, вибухнув чужий дрон. Інцидент стався на території Бурлинського району. Наразі невідомо, чиїм був цей безпілотник.
Про таке стало відомо із заяви Міністерства оборони Казахстану 23 жовтня, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент у Казахстані?
За попередньою інформацією, вибух прогримів у віддаленій від населених пунктів місцевості. Уламки дрона знайшли на відкритій ділянці.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксували матеріальних збитків через безпілотник.
Наразі Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами проводить перевірку, щоб дослідити обставини події та встановити, кому належав дрон.
Через це в Казахстані посилюють заходи безпеки в повітряному просторі. Зокрема, проводиться додатковий контроль за переміщенням повітряних об'єктів і запобігання несанкціонованим перетинам державного кордону.
Також тривають консультації з іноземними партнерами, яким, за припущеннями відомства, міг належати цей безпілотник.
Подібні випадки з невідомими дронами в небі країн-сусідів Росії
На узбережжі Естонії 27 вересня місцевий житель натрапив на уламки безпілотника, які, ймовірно, прибило до берега з моря. Тоді місцева поліція розпочала перевірку у межах кримінального провадження, відкритого ще у 2022 році для збору доказів воєнних злочинів Росії проти України.
Тим часом у Норвегії над аеропортом Гардермуен, що біля Осло, зафіксували політ невідомого дрона. Через це влада тимчасово закривала повітряний простір над летовищем.
Ще один випадок стався у Фінляндії, в саме в місті Рованіємі. Там невідомий дрон порушив повітряний простір над гідроелектростанцією Валаякоскі.