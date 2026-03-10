Не тільки нищать окупантів: на що здатні дрони Heavy Shot – військові розповіли історії з фронту

Ще чотири роки тому, до початку повномасштабної й такої високотехнологічної війни, українці й подумати не могли, що стануть одними з найпотужніших виробників сучасної зброї, на яку рівнятимуться наші союзники і якої смертельно боятимуться наші вороги.

Саме це можна сказати про дрони Heavy Shot, які нещадно вражають ворожі локації та склади боєприпасів і допомагають нашим захисникам рятувати життя.

На що здатні Heavy Shot, які їхні переваги та як проходять випробування – спеціально для 24 Каналу розповіли виробники та військові, які використовують ці дрони. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

На що здатні Heavy Shot і скільки дронів реально виготовити за місяць?

Компаня Gurzuf Defense орієнтовно може виготовляти понад тисячу дронів Heavy Shot на одній локації. Керівник виробництва, Андрій, розповів, що вони починали з виробництва сотні дронів на місяць. Тепер можуть виготовляти сотню на добу.

Heavy Shot переносить 20 кілограмів вибухівки на відстань 20 кілометрів, а може й більше. Проте тоді дальність польоту буде меншою. Залежно від завдання кожен підрозділ може самостійно обрати спосіб застосування дронів.

Керівник виробництва Gurzuf Defense, Андрій, зауважив, що дрони українського виробництва мають одразу і практичне випробування. Тобто, наш досвід можуть запозичити й українські партнери.

"Саме такі важкі умови, в яких перебуває наша країна, змусили нас настільки масштабуватися і вирости у короткий період. Ми оптимізували систему виробництва, адже кожного дня нам надходять прохання з фронту. Це мотивує нас рухатися кожного дня", – наголосив Андрій.

Військовий та пілот Heavy Shot, Іван, наголосив, що найбільша перевага дрона у тому, що він легший у керуванні, ніж, наприклад, Vampire. Оскільки це квадрокоптерний тип, він не так "завалюється" по осі та є інтуїтивно зрозумілішим – як Mavic.

Які завдання виконують на фронті?

Військовим потрібні тисячі дронів на місяць, адже ті підвищують життєздатність будь-яких підрозділів, що стоять позаду таких "пташок", і значно збільшують ризики для ворога. Керівник виробництва Gurzuf Defense розповів, що деякі підрозділи роками безперервно використовують саме ці вироби, що й дозволяє їм покращувати якість застосування проти ворога.

Військовослужбовець та пілот Heavy Shot, Едуард, відзначив, що дрони на полі бою корисні через велику шкоду, яку можуть завдати. Крім того, кількість завдань, які може виконувати дрон, є майже необмеженою. Можна навіть дістатися в тил ворога, але тоді навантаження буде меншим.

Залежно від завдань, на дрон можна повісити різну вибухівку, зокрема й ФАБи. Так, безпілотник може знищити не просто групу росіян, а і їхнє укриття тощо.

Маючи Heavy Shot як базу, військові експериментують з дроном і можуть модернізувати його відповідно до своїх потреб. Інженери безперервно підтримують зв'язок з військовими на фронті.

Дрон-бомбер, який в народі називають "Баба Яга", виконує не лише функцію бомбардування, а й допомагає в логістиці. Він може без проблем доставляти військовим продукти, воду та боєприпаси, що допомагає зберегти життя та здоров'я наших воїнів. Особливо якщо йдеться про позиції, до яких важко дістатися.

До речі, були навіть нестандартні способи застосування Heavy Shot. Військові бригади "Рубіж" прив'язали до дрона електровелосипед, транспортували й так врятували життя військового, позиція якого опинилася в оточенні росіян. Решта побратимів загинула, а сам він був поранений. Більше про цю операцію – дивіться у відео.

Військовий та пілот Heavy Shot, Іван, розповів, що в його бригаді ці дрони зараз використовують переважно для логістичних завдань, а не для ураження ворога. За один раз такий борт може перенести пак води або 3 – 4 сухпайки. Пілоти намагаються летіти дуже низько, майже над кронами дерев, щоб ні FPV, ні засоби РЕБ фізично не могли їх виявити.

На дронах є багато систем зв'язку, що полегшує маневрування, адже у разі заглушення одного або іншого засобу керування є завжди можливість перейти на інший, що дає набагато більший шанс врятувати борт і успішно виконати місію.

Співзасновник Gurzuf Defense, Олег Гинда, розповів, що загалом Heavy Shot може здійснювати сотні вильотів. Були випадки, коли дрони робили тисячі вильотів.

Як проходить випробування Heavy Shot?

Кожен дрон Heavy Shot проходить випробування, адже має бути пристосованим до будь-яких умов. Вони літають у будь-яку погоду, зокрема в дощ, хоча й не мають стандарту захисту IP68.

Співзасновник компанії Gurzuf Defense, Олег Гинда, розповів, що під час тестування вони перевіряють зв'язок, наземні станції, скид. Хоча компанія заявляє навантаження дрона у 20 кілограмів, під час випробувань це може бути й 40 кілограмів.



Дрон Heavy Shot у повітрі / Скриншот з відео

Перевірка спрацювання скиду є необхідною, адже для військових це найважливіше питання у функціональності дрона. Крім того, дуже небезпечно, якщо дрон повернеться з боєприпасом – він може здетонувати не там, де потрібно.

"У нас створена ціла система, яка дозволяє все фіксувати, і будь-який військовий при отриманні дрона може подивитися, що все з ним в порядку", – зазначив Олег Гинда.

Співзасновник Gurzuf Defense, Павло Фельдблюм, наголосив, що компанія не оцінює ефективність кількістю знищених ворогів, а орієнтується на збереження життя українських захисників. У цьому компанія бачить власну місію.

Павло Фельдблюм пояснив: компанія невипадково називається Gurzuf Defense. За його словами, зараз багато суперечок з приводу того, що саме вважатимуть нашою перемогою. А для них перемога – це повернення на свою землю.

"Крим – це сакральне місце. Дракон запрограмував свою загибель, коли ухвалив рішення захопити Крим. Війна почалася в Криму, і, на нашу думку, там і має закінчитися. Саме в Гурзуфі (селище в Криму, – 24 Канал) ми плануємо розмістити нову штаб-квартиру нашої компанії після того, як повернемо Крим", – розповів співзасновник Gurzuf Defense.

Яку новинку готує Gurzuf Defense?

Ринок маленьких дронів зараз є дуже насиченим в Україні, а важких бомберів українському війську не вистачає. Тож компанія Gurzuf Defense працює над бортами, на які можна буде підвішувати від 70 до 130 кілограмів. Такі великі дрони зможуть виконувати завдання зовсім іншого рівня. Але поки вони не є у великому серійному виробництві.

У нас є модель, яку ми невдовзі запустимо в експлуатацію. Це не масова модель. Вона літатиме зі 100+ кілограмами навантаження на відстань 30 кілометрів. Ми вже проводили тести – все працює. Просто ще потрібно налагодити виробництво та процес,

– розповів Олег Гинда.



Новий дрон Gurzuf Defense на 100 кілограмів навантаження / Скриншот з відео

Також є й інші варіації дронів. Наприклад, є борти, що підіймають 130 кілограмів і можуть пролетіти 10 кілометрів. Є й такі, що мають 70 кілограмів навантаження і летять 25 кілометрів.