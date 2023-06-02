На рівні з Bayraktar та Javelin: аеророзвідник назвав ключову роль дронів Mavic на фронті

Українські бійці з початку російського вторгнення знищили тисячі одиниць ворожої техніки та окупантів. Успіхи та перемоги наших військових неможливі без спецтехніки, зокрема дронів.

Про це 24 Каналу розповів солдат 59 бригади, аеророзвідник Павло Петриченко. Він закликав українців підтримувати та долучатися до зборів, адже зараз наші захисники мають гостру потребу в автомобілях та дронах.

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Як працюють дрони Mavic на фронті

Дрони Mavic – це засіб, про який потрібно складати пісні на рівні з Bayraktar та Javelin. Завдяки "весільним дронам" українські бійці проводять аеророзвідку й знищують тисячі окупантів.

Перевага Mavic у тому, що це недорогий апарат. Він спроможний контролювати всю передню смугу, залітати у тил та виявляти ворога, якісно і добре корегувати артилерію.

Тривалий час Mavic був ударним дроном, що завдавав удари по техніці та росіянам. Цей дрон може нести близько пів кілограма боєприпасів.

Ворог, на жаль, напрацював техніку як зменшувати точність роботи українських дронів. Тому зараз FPV-дрони та дрони-камікадзе стають новим етапом в ураженні окупантів.

"Гіперактуально та мегапотрібно! Підтримуйте ці збори, бо дрони знищують живу силу, техніку і навіть артилерію ворога", – закликав Петриченко.

Аеророзвідник пояснив головні особливості роботи на фронті дронів Mavic: дивіться відео

Долучайтеся до зборів

Наразі дрон – один з головних засобів ведення війни. За півтора року повномасштабної війни ворог навчився їм протидіяти, тому є втрати й постійно йдуть збори.

Крім того, нашим військовим завжди потрібні автомобілі. Оскільки машина – це не броньована техніка, тому навіть найменші осколки пошкоджують його.

Очі в небі й колеса на фронті – це дві основні потреби, які потрібні для нашої перемоги,

– наголосив солдат 59 бригади.

Україна розробляє власні дрони: що відомо

Українська компанія Ukrspecsystems створила новий дрон Shark Mini. Він допоможе збирати та передавати розвідувальну інформацію щодо роботи артилерії, спецпідрозділів та піхоти. Головна особливість Shark Mini – дрон запускається вручну, для запуску не потрібна пускова установка.

Вітчизняні розробники працюють над створенням ударного наземного дрона RATEL. Він вже навіть успішно пройшов випробування. RATEL можна буде використовувати як мобільну боєголовку, що несе дві протитанкові міни ТМ-62 та активує їх під автомобілем чи танком.

Тенісист та винороб Сергій Стаховський разом зі співвласником Creative States Юрієм Голиком працюють над створенням потужних українських БпЛА. Ключова особливість цих дронів, що вони можуть використовуватися як ударні та як фронтові розвідники.