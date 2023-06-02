На уровне с Bayraktar и Javelin: аэроразведчик назвал ключевую роль дронов Mavic на фронте

Украинские бойцы с начала российского вторжения уничтожили тысячи единиц вражеской техники и окупантов. Успехи и победы наших военных невозможны без спецтехники, в частности дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал солдат 59 бригады, аэроразведчик Павел Петриченко. Он призвал украинцев поддерживать и приобщаться к сборам, ведь сейчас наши защитники нуждаются в автомобилях и дронах.

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Как работают дроны Mavic на фронте

Дроны Mavic – это средство, о котором нужно сочинять песни на уровне с Bayraktar и Javelin. Благодаря "свадебным дронам" украинские бойцы проводят аэроразведку и уничтожают тысячи оккупантов.

Преимущество Mavic состоит в том, что это недорогой аппарат. Он способен контролировать всю переднюю полосу, залетать в тыл и обнаруживать врага, качественно и хорошо корректировать артиллерию.

Долгое время Mavic был ударным дроном, наносившим удары по технике и россиянам. Этот дрон может нести около полукилограмма боеприпасов.

Враг, к сожалению, наработал технику как уменьшать точность работы украинских дронов. Поэтому сейчас FPV-дроны и дроны-камикадзе становятся новым этапом в поражении оккупантов.

"Гиперактуально и мега нужно! Поддерживайте эти сборы, потому что дроны уничтожают живую силу, технику и даже артиллерию врага", – призвал Петриченко.

Аэроразведчик объяснил главные особенности работы на фронте дронов Mavic: смотрите видео

Присоединяйтесь к сбору

Сейчас дрон – одно из главных средств ведения войны. За полтора года полномасштабной войны враг научился им противодействовать, поэтому есть потери и постоянно идут сборы.

Кроме того, нашим военным всегда нужны автомобили. Поскольку машина – это не бронированная техника, поэтому даже самые маленькие осколки повреждают его.

Глаза в небе и колеса на фронте – две основные потребности, которые нужны для нашей победы,

– подчеркнул солдат 59 бригады.

Украина разрабатывает собственные дроны: что известно

Украинская компания Ukrspecsystems создала новый дрон Shark Mini. Он поможет собирать и передавать разведывательную информацию о работе артиллерии, спецподразделений и пехоты. Главная особенность Shark Mini – дрон запускается вручную, для запуска не требуется пусковая установка.

Отечественные разработчики работают над созданием ударного наземного дрона RATEL. Он уже даже успешно прошел испытание. RATEL можно будет использовать в качестве мобильной боеголовки, несущей две противотанковые мины ТМ-62 и активирующей их под автомобилем или танком.

Теннисист и винодел Сергей Стаховский вместе с совладельцем Creative States Юрием Голыком работают над созданием мощных украинских БПЛА. Ключевая особенность этих дронов, которую они могут использовать как ударные и как фронтовые разведчики.