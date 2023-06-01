Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Он отметил, что в настоящее время на фронте в большом количестве используются дешевые FPV дроны, которые управляются вручную и не имеют программного обеспечения.

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Количество дронов на фронте растет

Вместе с тем этот дрон может выполнять очень важные функции и эффективно работать.

В частности, он может заносить взрывное устройство непосредственно в точку доставки – в окоп противника или в его небольшой укрепленный пункт. Также он может залететь в окно дома, где находится враг, или в люк или в окно бронированного автомобиля и уничтожить всех, кто в нем,

– объяснил эксперт по авиации.

Сегодня количество таких дронов на линии фронта растет. Это связано с легкостью их производства, а также доступностью и дешевизной комплектующих для их создания.

Эксперт по авиации предположил, сможет ли Украина конкурировать с производителями дронов в мире: смотрите видео

Если Украина в будущем наладит производство таких устройств десятками тысяч единиц, их можно будет сравнивать с классическими боеприпасами на новом поле боя. И тогда Украина сможет стать одним из ключевых их производителей в мире,

– подчеркнул Богдан Долинце.

Однако более сложные единицы техники, к сожалению, производить в Украине труднее. Хотя мы получаем помощь от западных партнеров, однако доступ к их технологиям бывает усложнен или закрыт.

"И это не дает Украине возможности занять первенство на рынке производства дронов", – отметил он.

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Украинские разработки дронов