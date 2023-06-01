Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Он отметил, что в настоящее время на фронте в большом количестве используются дешевые FPV дроны, которые управляются вручную и не имеют программного обеспечения.
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Количество дронов на фронте растет
Вместе с тем этот дрон может выполнять очень важные функции и эффективно работать.
В частности, он может заносить взрывное устройство непосредственно в точку доставки – в окоп противника или в его небольшой укрепленный пункт. Также он может залететь в окно дома, где находится враг, или в люк или в окно бронированного автомобиля и уничтожить всех, кто в нем,
– объяснил эксперт по авиации.
Сегодня количество таких дронов на линии фронта растет. Это связано с легкостью их производства, а также доступностью и дешевизной комплектующих для их создания.
Эксперт по авиации предположил, сможет ли Украина конкурировать с производителями дронов в мире: смотрите видео
Если Украина в будущем наладит производство таких устройств десятками тысяч единиц, их можно будет сравнивать с классическими боеприпасами на новом поле боя. И тогда Украина сможет стать одним из ключевых их производителей в мире,
– подчеркнул Богдан Долинце.
Однако более сложные единицы техники, к сожалению, производить в Украине труднее. Хотя мы получаем помощь от западных партнеров, однако доступ к их технологиям бывает усложнен или закрыт.
"И это не дает Украине возможности занять первенство на рынке производства дронов", – отметил он.
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Украинские разработки дронов
- Украинская компания Ukrspecsystems создала новый дрон Shark Mini. С его помощью военным будет легче собирать и передавать разведывательную работу артиллерии, спецподразделениям и пехоте. Одной из его главных особенностей – для запуска Shark Mini не требуется пусковая установка. Дрон запускается вручную, и это упрощает использование его в полевых условиях.
- Украинские разработчики работают над созданием ударного наземного дрона RATEL. Использовать этот дрон можно как мобильную боеголовку, которая несет две противотанковые мины ТМ-62 и активирует их под автомобилем или танком. Испытание RATEL успешно состоялось.