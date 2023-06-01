Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце. Він зазначив, що в зараз на фронті у великій кількості використовуються дешеві FPV дрони, які керуються вручну і не мають програмного забезпечення.

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Кількість дронів на фронті зростає

Разом з тим цей дрон може виконувати дуже важливі функції і ефективно працювати.

Зокрема він може заносити вибуховий пристрій безпосередньо в точку доставки – в окоп противника чи в його невеликий укріплений пункт. Також він може залетіти у вікно будинку, де перебуває ворог, або в люк чи у вікно броньованого автомобіля і знищити всіх, хто в ньому є,

– пояснив експерт з авіації.

Сьогодні кількість таких дронів на лінії фронту зростає. Це пов'язане з легкістю їхнього виробництва, а також з доступністю та дешевизною комплектуючих для їхнього створення.

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Якщо Україна в майбутньому налагодить виробництво таких пристроїв десятками тисяч одиниць, то їх можна буде порівнювати з класичними боєприпасами на новому полі бою. І тоді Україна зможе стати одним з ключових їхнім виробників в світі,

– підкреслив Богдан Долінце.

Проте складніші одиниці техніки, на жаль, виробляти в Україні важче. Хоча ми отримуємо допомогу від західних партнерів, однак доступ до їхніх технологій буває ускладненим або закритим.

"І це не дає Україні можливості посісти першість на ринку виробництва дронів", – відзначив він.

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