Останнім часом невідомі дрони все частіше з'являються над важливими об'єктами країн Європи. Підозра падає саме на Росію.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, хто саме з росіян може стояти за цими провокаціями, передає 24 Канал.

Хто у Росії відповідає за нальоти дронів на Європу?

Коваленко розповів, що за польоти російських дронів над європейськими містами відповідає Служба зовнішньої розвідки Росії. Її очолює Сергій Наришкін.

Саме він відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі. Зараз для запуску БпЛА теж використовують танкери тіньового флоту,

– зауважив Коваленко.

До слова, Наришкін також відповідає за інформаційні операції у Європі. СЗР усіляко намагається лякати країни, які допомагають Україні, "наслідками".

Невідомі дрони над Європою: останні новини